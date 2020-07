Kelly Preston è stata un'attrice e modella statunitense, conosciuta per pellicole "I Gemelli" di Ivan Reitman e "Battaglia per la Terra" di Roger Christian in cui ha recitato con il marito John Travolta.

Kelly Preston, la stella di John Travolta

(Honolulu, 13 ottobre 1962 – Houston, 12 luglio 2020)

Pur avendo partecipato a svariate pellicole, Kelly Preston è nota soprattutto per essere stata la moglie di John Travolta che l'ha amata fino alla sua morte prematura, avvenuta a 57 anni.

Kelly Preston nasce a Honolulu il 13 ottobre del 1962. A soli tre anni perde il padre, lavoratore presso un centro agricolo. La mamma Linda, che amministra un centro per persone con problemi mentali, convola a seconde nozze con Peter Palzis che decide di adottare la piccola.

La sua carriera inizia in giovane età, quando, a 16 anni, viene notata da un fotografo di moda che la introduce anche nel cinema, dove ottiene piccoli ruoli. Tra i primi titoli noti in cui figura merita menzione "Christine - La macchina infernale" (1983) di John Carpenter.

La vita priva e una carriera non eclatante

Nel 1986 si sposa con l'attore Kevin Gage da cui divorzia nel 1988, anno in cui è tra le interpreti femminili della commedia "I gemelli" di Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito.

Ha una relazione di un anno con l'attore Charlie Sheen (1989-1990) e nel 1991 si sposa con John Travolta con il quale passerà tutta la sua vita e da cui avrà tre figli: Jett (1992 - 2009), Ella Bleu (2000) e Benjamin (2010).

La sua carriera continua con titoli come "Dal tramonto all'alba" (1996) di Robert Rodriguez; "Jerry Meguire" (1996) di Cameron Crowe, con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. e Renée Zellweger e "Innamorati cronici" (1997) di Griffin Dunne con Meg Ryan e Matthew Broderick.

Nel 1998 è la protagonista femminile di "Jack Frost" con Michael Keaton, mentre nel 1999 viene scelta da Sam Raimi per affiancare Kevin Costner in "Gioco d'amore". L'anno successivo ha un piccolo ruolo accanto al marito in "Battaglia per la terra" diretto da Roger Christian, tratto dall'omonimo romanzo di fantascienza di L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology di cui sia la Preston che Travolta sono adepti. Il film è un totale fallimento, tanto da ottenere ben sette Razzie Awards, tra cui quello a Kelly Preston come Peggior Attrice non protagonista.

Nel 2001 partecipa all'edizione speciale di Fear Factor, dove arriva seconda e riceve un premio di 25.000 dollari che dona in beneficenza. Nel 2003 viene nominata ai Razzie per "Il gatto... e il cappello matto".

L'impegno sociale e la morte del figlio

Nel corso del tempo Kelly Preston svolge il suo lavoro di attrice senza tuttavia emergere mai in maniera netta. Contemporaneamente si impegna su diversi fronti dedicando molto tempo all'organizzazione no profit CHEC (Children's Health Environmental Coalition - Coalizione per la salute ambientale dei bambini), dopo aver scoperto che il primogenito Jett ha la sindrome di Kawasaki, malattia dovuta ad allergie e attacchi d'asma. In seguito il figlio sarà dichiarato autistico e morirà nel 2009 per cause poco note.

Gli ultimi film in cui compare sono "The Last Song" (2010) con Miley Cyrus e "Gotti - Il primo padrino" (2018), in cui recita accanto al marito John nel ruolo della moglie di John Gotti.

Kelly Preston muore a 57 anni il 12 luglio del 2020, dopo una battaglia contro il cancro al seno durata due anni. A dare la notizia è stato il marito John Travolta sul suo profilo Instagram.

Andrea Racca