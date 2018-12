Titolo originale: The Kid Who Would Be King

Regia: Joe Cornish

Cast: Rebecca Ferguson, Patrick Stewart, Tom Taylor, Denise Gough, Louis Ashbourne Serkis, Angus Imrie, Nathan Stewart-Jarrett, Joey Ansah, Eileen Davies, Nick Mohammed

Genere: Avventura, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 4 aprile 2019

"Il ragazzo che diventerà re" è un film scritto e diretto da Joe Cornish, con Patrick Stewart nei panni di mago Merlino e Rebecca Ferguson in quelli di Morgana. La pellicola è distribuita nelle sale italiane da 20th Century Fox.

Il ragazzo che diventerà re: un moderno Artù

"Il ragazzo che diventerà re" segue la storia del dodicenne Alex, uno studente inglese che, casualmente, trova e riesce a estrarre la famosa spada Exalibur. Il giovane, dal momento in cui entra in possesso del mitico oggetto, prova a sfruttarne i poteri per affrontare i problemi della sua quotidianità. Le cose si complicano quando dal Medioevo giunge la fata Morgana, decisa a distruggere il mondo.

Il ragazzo che diventerà re: il cast

Dietro la macchina da presa per "Il ragazzo che diventerà re" è impegnato Joe Cornish, conosciuto per aver scritto e diretto nel 2011 il fantascientifico "Attack the Block".

Oltre ai già citati Patrick Stewart ("Logan - The Wolverine", 2017) e Rebecca Ferguson ("Mission: Impossible - Fallout", 2018), Louis Ashbourne Serkis, figlio del noto Andy già presente nel cast di "Alice attraverso lo specchio" (2016), interpreta Alex. Bedders, il miglior amico di Alex, ha il volto dell'esordiente Dean Chaumoo, mentre Tom Taylor ("La Torre Nera", 2017) e Rhianna Doris ("Secret Life of Boys") sono gli altri due compagni d'avventura del protagonista. Infine Angus Imrie ("Kingdom", stagione 1-3) è la versione giovane di Merlino.

Le riprese del film, prodotto dalla Working Title, si sono svolte a Londra a partire dal 25 Settembre del 2017.