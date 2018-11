Il presidente - Recensione: Machiavelli ad alta quota

A distanza da tre anni da “La patota”, portato sotto la Mole per il Torino Film Festival, Santiago Mitre imbastisce un thriller inusuale e sottile, ma a tratti insipido. “Il presidente” certamente conferma la mano sicura e calibrata del regista – ormai supportato da una cifra stilistica riconoscibile e di buona fattura, ma fiacca parzialmente uno stato di grazia, quello del cinema argentino, che faticava da tempo a rallentare la propria corsa.

Terza prova alla regia di Mitre, “Il presidente” aggancia velocemente una propria identità, palesa la natura ibrida che la permea: i tempi non so quelli da thriller, soggiace piuttosto l’intenzione voyeuristica, la messa a nudo del potere. Tema, quest’ultimo, cui il regista arriva con una narrazione dilatata, ariosa – non mancano comunque delle sincopi narrative momentanee, che minano l’effettiva riuscita della pellicola. L’impressione è quella di insondabilità: Mitre, al pari del protagonista che abbozza (un ottimo Ricardo Darín), offre al pubblico una pagina bianca, una lente d’ingrandimento sull’ineffabile. Natura destabilizzante a parte, tutto concorre alla struttura di una pellicola che ha intento deliberato di aggrapparsi a una riflessione sul potere, sul sempiterno machiavellico.

Tocco ingenuo o finezza – chi può dirlo – al centro della narrazione troneggia Hernan Blanco, neo eletto presidente argentino, impegnato in un vertice politico sulle Ande: il bianco accompagna una fotografia immobile; il candore lo scudo dell’uomo, salito al potere cucendosi magistralmente addosso le fattezze di uomo comune, apparente oggetto, mezzo ed emanazione diretta del popolo. Eppure proprio qui giace lo stallo, il gioco sottile che Mitre scoperchia: chi governa è sempre costretto a riscrivere intenzioni e a riscrivere la propria storia, impossibile la fissità di ideali, si è mutevoli e in divenire. Impugnare le redini del potere a lungo è possibile solo esibendo una narrazione di sé che sia a ogni evenienza convincente. Citando Marx, professandosi lavoratore effettivo (e non carica istituzionale), intessendo continuamente nuove storie, il Blanco di Mitre tocca un punto nevralgico e ricettivo delle democrazie del ventunesimo secolo: si è attratti dal personaggio perfettamente confezionato, dalla personalità fiammante su cui fare leva – gli ideali ridotti a semplice arzigogolo, sovrastruttura a cui il popolo, altrettanto ondivago, non presta attenzione.

Il presidente: sorvegliare e punire



“Il presidente” rivela a metà narrazione una patina misterica: i toni sono quelli del giallo nordico, la paralisi e la fissità governano indisturbati. Supportato da una fotografia generosa e di caratura, la pellicola rimane cristallizzata nel proprio bozzolo – lo squarcio improvviso, l’aumento del ritmo mai realmente convincenti. Nonostante un finale in cui la parola viene limata, diviene aguzza, si ammicca apertamente a un voler dissezionare ciò che è sopito sotto l’epidermide di una personalità tanto conturbante come quella di Blanco. Il punto di generazione del cambio di passo del film – come già detto, lineare e ritardatario nel palesare i propri connotati – viene incuneato a metà del film, quando la figlia del protagonista (nel bel mezzo di una tormenta scandalistica) viene ipnotizzata. Palese il legame a doppio filo, il nastro che avvicina e stringe lo psichiatra al politico: necessario il tramortimento dei sensi dei pazienti e degli elettori, il penetrare nelle sfere più intime e pulsanti, il manovrare.

In un gioco serrato di ambivalenze e di elementi polisemici, Mitre rifugge la favoletta moralistica, spiegazioni paternalistiche e didascaliche: la forza de “Il presidente” risiede nell’essere lucido campo aperto di domande, ogni chiusura del cerchio negata a priori. Il risultato ne è un’opera problematica alla radice, sottile, sotterranea che convince solo a metà, arrestando e bruciando una matrice sovversiva che ben poteva sostenere il peso di una narrazione tanto delicata.

Simone Stirpe