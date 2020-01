Titolo originale: Nan Fang Che Zhan De Ju Hui

Regia: Yi'nan Diao

Cast: Lun-Mei Kwei, Hugh Hu, Liao Fan, Regina Wan, Jue Huang, Chloe Maayan, Liang Qi

Genere: Drammatico, colore

Durata: 113 minuti

Produzione: Cina, 2019

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 13 febbraio 2020

“Il lago delle oche selvatiche” è un film noir di Yi'nan Diao, astro nascente del mondo del cinema cinese.

Il lago delle oche selvatiche: una fuga inesorabile

Il protagonista della vicenda, Zhou, è appena uscito di prigione. La sua ritrovata libertà, però, si trasforma ben presto in un incubo quando il giovane viene coinvolto in una rissa particolarmente violenta tra gang della criminalità organizzata.

Durante la rissa, infatti, le cose sfuggono talmente di mano che a rimetterci la vita è un poliziotto. Per questo motivo Zhou è costretto a fuggire non solo dai criminali rivali, ma anche dalle forze dell’ordine, particolarmente accanite a causa della morte di uno dei loro membri.

L’unica speranza di Zhou per non tornare in galera o essere ucciso è Liu, una prostituta che forse prova dei sentimenti per lui e che dice di poterlo aiutare a scappare da un mondo pericoloso, crudele e violento, i cui antichi principi d’onore sono ormai pervasi dalla globalizzazione occidentale.

Cast e produzione

Yi’nan Diao è noto alle platee internazionali soprattutto per il suo film “Fuochi d’artificio in pieno giorno”, che nel 2014 ha vinto un Orso d’oro al Festival di Berlino grazie a una storia di investigazione e trauma. Altre opere precedenti hanno tuttavia già consacrato ampiamente il cineasta racimolando nominations e premi, “Ye Che” (2008) e “Zhifu” (2003).

Il regista ha inoltre recitato in “I figli del fiume giallo” (2018), in cui è presente anche uno degli interpreti di “Il lago delle oche selvatiche”, Liao Fan.

Il film è distribuito in Italia da Movies Inspired.