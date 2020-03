Regia: Antonio Padovan

Cast: Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci, Camilla Filippi, Vitaliano Trevisan, Francesco Roder, Roberto Citran, Luisa De Santis, Teco Celio, Pascal Zullino

Genere: Commedia, colore

Durata: 96 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Tucker Film, Parthénos

Data di uscita: 2 aprile 2020

"Il grande passo", seconda prova registica di Antonio Padovan dopo "Finché c’è Prosecco c’è speranza", conferma il talento del regista veneziano attraverso un'ode ai sognatori, mescolando il cinema spielberghiano a quello dello compianto Mazzacurati.

Il grande passo: un altro tassello per la rinascita del cinema italiano

Due fratellastri, Dario e Mario, fisicamente simili ma caratterialmente opposti, hanno come unico punto in comune il dolore per l'abbandono da parte del padre.

Dario sogna e progetta di andare sulla Luna, mentre Mario vive passivamente con la madre a Roma, auto-recluso nella ferramenta di famiglia.

Dopo un lancio spaziale finito miseramente e col rischio per Dario di essere internato, Mario diverrà il suo unico amico e forse complice di un'impresa impossibile.

Il regista

Antonio Padovan, veneziano di nascita, si trasferisce a New York a soli 22 anni, dove inizia a lavorare nel mondo del cinema e della pubblicità.

Nel 2013 scrive e dirige uno degli episodi del film horror "All Hallow’s Eve 2", dal titolo "Jack Attack", col quale vince diversi premi.

Col suo primo lungometraggio "Finché c’è Prosecco c’è speranza", tratto dal romanzo di Fulvio Ervas, vince diversi premi internazionali arrivando ad essere nominato in Italia ai Globi d’oro e ai Nastri d’argento.

All'interno del cast de "Il grande passo" figurano nomi importanti del panorama cinematografico italiano come il comico veterano Stefano Fresi ("Figli", 2020; "Ma cosa ci dice il cervello", 2019; "Detective per caso", 2019) e Flavio Bucci ("Sotto il segno della vittoria", 2018; "Il Vangelo secondo Mattei", 2017; "Tutto può accadere nel villaggio dei miracoli", 2016).

Il film è distribuito da Tucker Film e Parthénos.