Titolo originale: Jalouse

Regia: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos

Cast: Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibault De Montalembert, Bruno Todeschini, Anaïs Demoustier

Genere: Commedia, colore

Durata: 102 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Officine UBU

Data di uscita: 11 ottobre 2018

"Il complicato mondo di Nathalie" è una commedia a cura dei fratelli Foenkinos che racconta le vicende di Nathalie Pêcheux, una professoressa divorziata e madre attenta che si trova ad affrontare una nuova fase della sua vita: la gelosia nelle relazioni e il suo cambiamento dopo i 50 anni.

La donna ha sbalzi d’umore frequenti, non si sente considerata dalle persone attorno a lei e il sarcasmo pungente è l’arma che preferisce utilizzare. La giovane figlia Mathilde, ballerina di danza classica, i suoi amici, i colleghi, l’ex marito e addirittura i vicini di casa hanno di fronte una nuova Nathalie che cerca di trovare un posto nel mondo ritrovando sé stessa tra i vari tuffi nel suo passato.

Il complicato mondo di Nathalie: i fratelli Foenkinos mostrano la fragilità umana con ironia e sarcasmo

L’intento dei due registi francesi, David e Stéphane, è quello di mostrare una donna alle prese con la sua seconda adolescenza, presentandoci le varie emozioni come l’invidia, la frustrazione, il desiderio di essere amata follemente e il complesso rapporto madre-figlia, in cui la protagonista rivede la giovinezza passata ed il suo inesorabile declino.

Nathalie è un personaggio complesso, un ritratto della donna dei nostri giorni alle prese con il proprio io in cui lo spettatore fa fatica a discostarsi e forse a riconoscersi.

La talentuosa Karin Viard, interprete della protagonista, ha ispirato i fratelli registi per il personaggio principale, capace di mostrare al pubblico una grande naturalezza nell’interpretazione, tanto da essere oramai un volto noto del cinema francese essendo stata candidata ai Premi César già negli anni ’90.