Guarda in alto (2018)

Regia: Fulvio Risuleo

Cast: Giacomo Ferrara, Aurélia Poirier, Ivan Franek, Lou Caste, Alice Baldari Calabria, Emilio Gavira, Giuseppe De Filippis, Michele De Filippis, Claudio Spadaro, Lorenzo Pedrotti, Emilio Gavira, Michele de Filippis, Giuseppe de Filippis, Erika Toa Russo, Abdelaat Jammata, Daniele Liberatore, David Meximovich, Leone Renzi, Lorenzo Cimbelli, Saverio Donisi, Ethan Cables, Martin Turla, Alessandro Settimi, Cristina Golotta, Ivan Macera, Evelina Fidone

Genere: Drammatico, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Revok

Data di uscita: 18 ottobre 2018

Il 18 ottobre arriva nelle sale italiane il film “Guarda in alto”, opera prima di Fulvio Risuleo con Giacomo Ferrara (“Suburra“) e prodotto da Revok con Rai Cinema e presentato ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni.

Guarda in alto: sui tetti di Roma in compagnia di Teco

Teco, interpretato da Giacomo Ferrara, è un giovane assistente in un forno di Roma. Durante una pausa sigaretta il protagonista assiste a un singolare evento, spinto dalla curiosità viene catapultato in un mondo segreto agli occhi di tutti: i tetti di Roma. Il protagonista fa da Cicerone in questo viaggio sui tetti della Città Eterna, presentandoci una prospettiva nuova e del tutto inaspettata. Questo è l’inizio della sua fuga dalla realtà quotidiana, fuga piena di strani personaggi che si sono autoesclusi dalla società: una comunità in fuga, un anziano apicultore, una banda di bambini perduti, due viaggiatori in mongolfiera, due gemelli nudisti e un fabbricante di razzi pronti per essere lanciati sulla Luna.

Questo assurdo dedalo sui tetti di Roma si rivela a Teco per ripararlo da un mondo fatto di routine e oscuro; seguendo le orme di Alice di Lewis Carroll e de “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, Teco trova il suo paese delle meraviglie con labirinti e passaggi segreti che avrebbero potuto essere concepiti solo dall’immaginazione di un bambino.

Guarda in alto: il cast internazionale

Presenti nel cast attori di fama internazionale come l’attrice francese Aurélia Poirier (“The Anarchists”, “La quinta stagione”), il ceco Ivan Franek (“La grande bellezza“) e l’attore svedese naturalizzato italiano Lou Castel (“Il gattopardo”)

Il lungometraggio vede la forte presenza di altre collaborazioni speciali come le maschere e il murales di 15 metri dell’artista e fumettista Martoz; Giacomo Nanni ha realizzato delle illustrazioni che hanno ispirato le scene del film e, infine, la colonna sonora firmata dal musicista texano Sun Araw.