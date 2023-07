I film più attesi in arrivo prossimamente

L’estate è finalmente arrivata e, insieme al caldo estivo, porta con sé un’attesa palpabile per i cinefili di tutto il mondo. Questa stagione cinematografica promette di offrire una serie di film che promettono di catturare l’attenzione del pubblico, con storie coinvolgenti, effetti speciali e interpretazioni di alto livello. Dalle avventure action ai film d’animazione emozionanti alle commedie irresistibili, il panorama cinematografico estivo si prepara ad offrire una varietà di esperienze che soddisferanno i gusti di tutti gli spettatori. Ogni film promette di trasportare il pubblico in mondi fantastici, far battere i cuori accelerando il ritmo cardiaco o far sbocciare le risate in sala.

Barbie

Con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, il famoso franchise Mattel arriva al cinema con un esclusivo film. Tutto ha inizio quando Barbie – da sempre vissuta a Barbieland – viene cacciata dal suo pese perchè non sembra essere così perfetta. Senza più un posto dove andare, Barbie si ritrova nel mondo reale: non conosce nessuno, non sa cosa fare e non sa dove si trova. Cosa riuscirà a fare la famosissima bambolina che tutti conosciamo? Lo scopriremo dal 20 Giugno al cinema: le aspettative sono alle stelle e non vediamo l’ora di vederlo!

Tartarughe Ninja: Caos mutante

Le Tartarughe Ninja, l’amata squadra di eroi mutanti che ha affascinato il pubblico per decenni, è pronta a fare un ritorno spettacolare sul grande schermo in un nuovo film d’animazione. Questa nuova avventura promette di portare tutta l’azione, l’umorismo e l’energia che hanno reso le Tartarughe Ninja – da sempre – celebri. Fin dalla loro introduzione negli anni ’80, Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello hanno conquistato i cuori di generazioni di fan con il loro spirito combattivo, i loro inseparabili nunchaku, spade, bastoni e il loro amore per le pizze. Ora, il gruppo torna nuovamente il 31 Agosto in un nuovo film d’animazione che potrebbe affermarsi – insieme a Spider Man: Across the Spider Verse – uno dei migliori nel settore nel 2023.

Oppenheimer

Basato sulla storia realmente esistita dell’inventore della bomba atomica, Oppenheimer arriverà al cinema il 23 Agosto. Con la direzione di Christopher Nolan e la magistrale interpretazione di Cillian Muprhy, il film sembra avere delle premesse ottime che hanno portato le aspettative alle stelle. Come già detto, la storia riporterà le vicende dello scienziato che creò la bomba atomica. Nato nel 1904, Oppenheimer si è distinto fin da giovane come uno dei più brillanti fisici della sua generazione e tutto per lui cambiò dopo essere stato inserito nel Progetto Manhattan, il programma segreto di ricerca che portò alla nascita della bomba atomica.

Asteroid City

Il visionario regista Wes Anderson ha sempre affascinato il pubblico con le sue opere cinematografiche eccentriche e visivamente sorprendenti. Ora, Anderson si prepara a portare il suo stile unico nel vasto regno dello spazio con il suo attesissimo prossimo film, “Asteroid City”. Con il suo inconfondibile uso dei colori vivaci, delle simmetrie perfette e delle inquadrature eccentriche, Anderson darà vita a un universo spaziale straordinario e affascinante. Nonostante la trama non sia ancora del tutto chiara dal trailer, sappiamo che il tutto è ambientato nel deserto degli anni 50, dove genitori e studenti si incontrano per una convention astronomica. Il film sarà nelle sale dal prossimo 14 Settembre e – dopo aver visto il trailer – non vediamo l’ora!

Dune – Parte 2

Diretto da Denis Villeneuve, con Florence Pugh e Rebecca Ferguson, Dune tornerà con la sua seconda parte nelle sale il 1 Novembre 2023. Il primo film ha stabilito le fondamenta di questo mondo distopico, introducendo i personaggi principali, i complessi giochi di potere e i temi profondi che permeano l’universo di “Dune”. Ora, nella seconda parte, gli archi narrativi si sviluppano ulteriormente e le tensioni raggiungono il loro apice, portandoci sempre più nel profondo del romanzo fantascientifico di Frank Herbert. Ritroveremo Paul Atreydes, ormai diventato il Messia dei nomadi in un deserto pieno di vermi enormi in cui il potere viene detenuto dalla Spezia: una merce preziosa che sembri costare molto più di quanto sembri. Cosa possiamo aspettarci da questo film? Sicuramente un livello altissimo, ma aspettiamo l’uscita per dirvi di più.

Wonka

Per ultimo – ma non per importanza – c’è Wonka, un film di cui non conosciamo ancora la data precisa ma che stiamo attendendo con ansia. Diretto da Paul King, il regista noto per il suo lavoro nel film “Paddington” e nel suo sequel, questa avventura ci offrirà uno sguardo approfondito sulla vita e sulle origini del giovane Willy Wonka, interpretato dal talentuoso attore Timothée Chalamet. Attraverso un viaggio magico e pieno di avventure, il pubblico scoprirà gli eventi che hanno portato Wonka a diventare uno dei più grandi cioccolatieri del mondo. Dopo il capolavoro di Tim Burton, il film ha alte aspettative alle spalle da rispettare: ci riuscirà? Noi lo speriamo vivamente!