Il marchio Disney è da decenni sinonimo di magia, intrattenimento e avventure indimenticabili. Con il passare del tempo, il mondo dei Film Disney si è espanso e ha conquistato il cuore di milioni di spettatori di tutte le età in tutto il mondo. Proprio quando pensavamo di aver visto tutto, la casa di produzione ci sorprende ancora una volta con un incredibile elenco di film in arrivo che promettono di incantare e intrattenere il pubblico come mai prima d’ora. Che tu sia un fan sfegatato dei personaggi iconici di Disney o semplicemente un appassionato di storie coinvolgenti, questo articolo ti terrà aggiornato sulle prossime uscite cinematografiche.

La Casa dei Fantasmi

Ispirata all’attrazione del parco a tema Disneyland, La Casa Dei Fantasmi uscirà al cinema il prossimo 23 Agosto, dopo che sarà presentata in anteprima al Giffoni, il 27 Luglio. Il film racconterà di una donna e suo figlio che decidono di rivolgersi a uno strambo gruppo di “esperti spirituali” che dovranno occuparsi di liberare la loro casa da presenze soprannaturali. La pellicola verrà diretta da Justin Simien e prevede un cast stellare con LaKeith Stanfiel, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Jared Leto.

Assassinio a Venezia

Prodotto da 20th Century Studios, Assassinio a Venezia è uno sconvolgente thriller soprannaturale basato sui romanzi di Agatha Christie. Tratto dal romanzo Poirot e la strage degli innocenti, diretto e interpretato dal premio Oscar Kenneth Branag, vedrà tornare quest’ultimo nei panni di Hercule Poirot. Il tutto sarà ambientato nella Venezia del secondo dopoguerra e vedrà l’investigatore – ormai in pensione – partecipare con riluttanza a una seduta spiritica. Tutto cambia quando uno dei presenti viene assassinato e il detective si ritrova proiettato in un modo di ombre e misteri. Scritto da Michael Green e con la partecipazione di Kyle Allen, Camille Cottin, Jarnie Dornan, Tina Fey e molti altri, il film uscirà il prossimo 14 settembre.

The Creator

Come anche per Assassinio a Venezia, anche The Creator verrà prodotto da 20th Century Studios, in collaborazione con New Regency ed Entertainment One. Il film arriverà nelle sale il 28 settembre e racconterà della futura guerra tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale. Protagonista è Joshua, un ex agente delle forze speciali in lutto per la perdita di sua moglie che viene reclutato per uccidere Il Creatore: un architetto che ha sviluppato una potente arma che può mettere fine alla guerra. Ai nostri tempi, niente può essere più attuale che un film sull’eterna lotta tra intelligenza umana e intelligenza artificiale.

Povere Creature!

Con l’interpretazione di Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Remy Youssef e Jerrod Carmichael, Povere Creature! arriverà nelle sale in Ottobre, precisamente il 12. La pellicola riporterà la storia e evoluzione di Bella Baxter – interpretata da Emma Stone – una giovane donna riportata in vita dallo scienziato Dr. Godwin Baxter. Attratta e curiosa su tutto ciò che la circonda, Bella fugge con l’avvocato Duncan Wedderbun, in un’avventura attraverso i continenti. Lontana dai pregiudizi, la protagonista è desidera emanciparsi e lottare per i suoi diritti. Il film si baserà sulla sceneggiatura di Tony McNamara e verrà prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos ed Emma Stone.

The Marvels

Per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, l’8 Novembre uscirà nelle sale The Marvels, un nuovo film Disney che vede protagonista Captain Marvel. Quest’ultima è riuscita a recuperare la propria identità e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze, Carol – alias Captain Marvel – dovrà farsi carico dell’universo che è ormai stato destabilizzato. Cadendo accidentalmente in un anomalo Wormhole i suoi poteri si intrecceranno con quelli della sua super fan Ms. Marvel e quelli di sua nipote, il capitano Monica Rambeau – ormai astronauta per la S.A.B.E.R. Il trio si dovrà far carico di queste conseguenze e trovare un accordo – e la sinergia giusta – per salvare l’universo.

Wish

Per festeggiare i suoi 100 anni dalla nascita, Walt Disney Animation Studios hanno deciso di realizzare un film d’animazione che risalirà alle origini della famosa stella che da sempre è presente nei film Disney, diventando ormai iconica. Wish uscirà nelle sale il 21 Dicembre e vedrà protagonista Asha, una giovane sognatrice che esprimerà un desiderio così forte da essere ascoltata da una forza cosmica: una piccola stella chiamata Star. Asha, la sua fedele capretta e Star dovranno affrontare Re Magnifico – un nemico nascosto dietro la maschera di un buono. La pellicola verrà diretta dal Premio Oscar Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, con produttrice esecutiva Jennifer Lee, già sceneggiatrice e regista di Frozen.

Chi Segna Vince

Infine, la lista delle prossime uscite Disney si conclude con un film diretto dal premio Oscar Taika Waititi, un lungometraggio prodotto da Searchlight Pictures: Chi Segna Vince. Questo film Disney uscirà nelle sale italiane l’11 Gennaio 2024 e racconterà la storia delle squadre di calcio delle Samoa Americane, che ha subito la peggior sconfitta di sempre. Tuttavia, il film parlerà di temi profondi e quanto mai attuali che vedono protagonista un giovane allenatore, sfortunato e anticonformista. Anche non essendo molto noto tra i film in uscita, la pellicola sembra aver suscitato un grande interesse da parte della critica.