[tab title="Trama"]

"Jurassic World - Il dominio" è un film diretto da Colin Trevorrow, sequel di "Jurassic World - Il regno distrutto" (2018) e sesto capitolo del franchise di "Jurassic Park".

La pellicola riporta in scena il vecchio cast: Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono infatti affiancati dalla vincitrice dell'Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill, che riprenderanno rispettivamente i panni di Ellie Sattler, Ian Malcolm e Alan Grant.

Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nel ruolo di Franklin Webb, Daniella Pineda in quello della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.

Jurassic World - Il dominio: trama

La narrazione si svolge quattro anni dopo la fine di "Jurassic World - Il regno distrutto" e la fine di Isla Nublar. I dinosauri coesistono insieme insieme agli umani sparsi per il mondo. Naturalmente si tratta di un equilibrio molto fragile che mette a dura prova la sopravvivenza dell'uomo, costretto a vivere con creature anche molto pericolose che vagano per la terra.

Cast e regia

Oltre ai già citati membri del cast, in "Jurassic World - Il dominio" troviamo: DeWanda Wise ("She's Gotta Have It"), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie ("Archive 81"), Dichen Lachman ("Agents of S.H.I.E.L.D."), Scott Haze ("Minari") e Campbell Scott ("The Amazing Spider-Man 2").

"Jurassic World - Il Dominio" è diretto da Colin Trevorrow, che ha già diretto in modo vincente "Jurassic World - Il regno distrutto". La sceneggiatura è di Emily Carmichael e Colin Trevorrow da una storia di Derek Connolly ("Jurassic World") e Trevorrow, basata sui personaggi creati da Michael Crichton.

[tab title="Trailer"]

