“Dune”, di Denis Villenueve è probabilmente il film più atteso del 2020. Adattamento del romanzo capolavoro sci-fi di Frank Herbert, pubblicato nel 1965. Il film è ufficialmente il primo riadattamento del romanzo dopo la versione diretta da David Lynch uscita nel 1984. Il trailer svela da subito la portata epica di uno dei film che si preannuncia già un grande successo. Le aspettative sono alte e con questo teaser trailer crescono ancora di più. In uscita il 17 dicembre 2020, “Dune” racconta la storia del giovane Paul Atredeis, nato e prescelto per un destino già scritto, più di grande di quanto si potesse mai immaginare.

La trama di Dune

Ambientato in un futuro universo dove vige un sistema di tipo feudale, con un unico Imperatore, “Dune” segue l’ascesa al potere di Paul Atreides. Il giovane è in viaggio verso Arrakis, il pianeta più importante e pericoloso dell’universo. Crede che stabilirsi lì sia l’unico modo per salvare e proteggere i membri della propria famiglia e del suo popolo. È infatti in corso una faida sul punto di esplodere tra due Case reali, quella degli Atreides e degli Harkonnen, inasprita dall’imperatore stesso. Arrivati sul pianeta scopriranno però di esser stati traditi. Paul si ritroverà così al centro di uno scontro tra forze malvagie che ambiscono al possesso e al controllo di una spezia chiamata Melange capace di allungare la vita, potenziare la mente umana e vedere il futuro, e che si trova proprio su Arrakis.

Un cast irripetibile

Il cast stellare di “Dune” comprende Timothée Chalamet nei panni del protagonista Paul Atreides, Zendaya nel ruolo di Chani, Oscar Isaac nel ruolo di Leto Atreides e Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck. Insieme a Dave Bautista che interpreta Glossu Rabban, David Dastmalchian nei panni di Piter De, Rebecca Ferguson nel ruolo di Lady Jessica, Stellan Skarsgård nel ruolo di Vladimir Harkonnen, Charlotte Rampling nel ruolo della reverenza madre come Helen Mohiam, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Jason Momoa che interpreta Duncan Idaho e Chang Chen nei panni del Dr. Wellington Yueh.

