Titolo originale: Sora no Aosa wo Shiru Hito yo

Regia: Tatsuyuki Nagai

Cast: Ken Matsudaira, You Taichi, Atsumi Tanezaki, Riho Yoshioka, Ryô Yoshizawa

Genere: Animazione, drammatico, fantasy, colore

Durata: 112 minuti

Produzione: Giappone, 2019

Distribuzione: n/d

Data di uscita: 11 maggio 2020

“Her Blue Sky” è un film diretto da Tatsuyuki Nagai e realizzato dal team di animazione di che ha curato “Weathering With You” e “Your Name”.

Her Blue Sky: l’arrivo di una seconda possibilità

La storia della pellicola ruota attorno a due sorelle, Aoi e Akane. I loro genitori sono morti tredici anni fa e Akane, che avrebbe voluto seguire il suo ragazzo, Shinnosuke, a Tokyo per affrontare gli studi universitari insieme, ha dovuto rinunciare al suo sogno per prendersi cura della sorella minore.

Per questo motivo Aoi, ormai una liceale, si sente in colpa nei suoi confronti, ma tutto è destinato a cambiare con il ritorno in città di Shinnosuke. Mentre Akane è posta di fronte ai suoi vecchi sentimenti, una nuova opportunità si apre anche per Aoi quando le viene chiesto di suonare come spalla di un musicista a un festival locale.

Cast e produzione

Tatsuyuki Nagai si è formato come assistente alla direzione di numerosi anime ed è particolarmente noto nel panorama dell’animazione giapponese per il suo ruolo di regista per produzioni come “Toradora!” (2008), “Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans” (2015) e “The Flower We Saw That Day” (2011).

“Her Blue Sky” è ambientato nella stessa città in cui ha luogo “The Flower We Saw That Day” e gli appassionati riconosceranno anche lo stile di disegno e le scelte stilistiche di Nagai.

All'interno del cast figura Ryô Yoshizawa, che ha recitato in "River's Edge" (2018), una commedia in giallo su una ragazza e un suo amico, e nel live-action di "Ao Haru Ride", un manga romantico di successo in Giappone.