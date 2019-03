Titolo originale: The Widow

Regia: Neil Jordan

Cast: Chloë Grace Moretz, Isabelle Huppert, Maika Monroe, Stephen Rea, Zawe Ashton, Colm Feore, Jane Perry, Jeff Hiller, Parker Sawyers, Hershel Blatt

Genere: Drammatico, Thriller, colore

Durata: 98 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Videa

Data di uscita: 22 agosto 2019

Con "Greta" il premio Oscar Neil Jordan (Miglior Sceneggiatura Originale per "La moglie del soldato" del 1993), che ricordiamo per alcuni suoi film diventati cult come "La Compagnia dei Lupi" del 1984 e "Intervista col Vampiro" del 1994, torna alla regia dopo "Byzantium" del 2012.

Greta: un'amicizia pericolosa

Frances Mc Cullen, interpretata da Chloë Grace Moretz e protagonista di "Greta", è una dolce ragazza che cerca di sopravvivere economicamente nel pazzo mondo della grande New York City, anche grazie ai piccoli aiuti che riceve da parte della sua ricca migliore amica e coinquilina Erica, interpretata da Maika Monroe. Un giorno, rientrando a casa dal lavoro, Frances trova una borsa su un sedile della metropolitana, e invece di rubarla come le consiglia Erica, decide di rintracciare la proprietaria per restituire l'oggetto. Così incontra Isabelle Huppert nei panni di Greta Hideg, un'eccentrica donna francese più anziana di lei, insegnante di pianoforte con una grande passione per la musica classica.

Anche a causa della recente perdita di sua madre, Frances fa presto amicizia con la solitaria Greta, iniziando a passare sempre più tempo con lei: si instaura una vera e propria connessione, ma le reali intenzioni della vedova si riveleranno più inquietanti del previsto. Frances cercherà immediatamente di porre fine a questa morbosa relazione, ma Greta non le permetterà di abbandonarla così facilmente.

Nel cast di "Greta" figurano due famose attrici: Chloë Grace Moretz, interprete del remake "Suspiria" del 2018 di Luca Guadagnino, fi "Carrie - Lo Sguardo di Satana" del 2013 di Kimberly Peirce e di "Hugo Cabret" del 2011 di Martin Scorsese, e Isabelle Huppert che per la sua interpretazione in "Elle" del 2016, di Paul Verhoeven, nel 2017 si è aggiudicata il Golden Globe nella categoria Miglior Attrice in un Film Drammatico e ha ricevuto la sua prima candidatura al Premio Oscar come Miglior Attrice; la Huppert è, ad oggi, fra le attrici più premiate della storia del cinema.