Chi è Kerry Condon? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice de “Gli Spiriti dell’Isola”

Gli Spiriti dell’Isola è un film diretto da Martin McDonagh che racconta la storia di due amici il cui legame è messo a dura prova quando uno dei due decide di troncare con l’altro, in apparenza senza alcun motivo valido. Tra i protagonisti spicca il nome di Kerry Condon: scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’attrice.

Chi è Kerry Condon

Nome : Kerry

: Kerry Cognome : Condon

: Condon Data di nascita : 4 gennaio 1983

: 4 gennaio 1983 Luogo di nascita : Tipperary, Irlanda.

: Tipperary, Irlanda. Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Profilo Instagram ufficiale: @kerrycondon

Biografia

Kerry Condon è un’attrice nata il 4 gennaio 1983 a Tipperary, in Irlanda. La sua passione per la recitazione nasce quando Kerry è ancora molto piccola e, durante l’adolescenza, decide di fare della sua passione un vero e proprio lavoro. Grazie al suo grande talento Kerry ha la possibilità di lavorare non sono nel mondo del cinema e della televisione, ma anche in quello del teatro. Il suo debutto nel mondo della recitazione si ha a soli 16 anni nel lungometraggio diretto da Alan Parker, Le ceneri di Angela. Da quel momento in poi la carriera di Kerry Condon è caratterizzata da incredibili successi.

Oltre a ciò, Kerry Condon ha avuto la possibilità di essere diretta da Martin McDonagh che ha coinvolto l’attrice nei suoi lavori più importanti e riservandole anche un posto per le nomination agli Oscar. Lo scorso anno Kerry Condon ha infatti ricevuto la sua prima candidatura come miglior attrice non protagonista grazie al ruolo interpretato nel film diretto dallo stesso Martin McDonagh, Gli Spiriti dell’Isola.

Lavoro- Gli Spiriti dell’Isola

Come già anticipato, il lavoro diretto da Martin McDonagh, Gli Spiriti dell’Isola, racconta la storia di due amici il cui legame è messo a dura prova quando uno dei due decide di troncare con l’altro, in apparenza senza alcun motivo valido. Nel film per cui è candidata agli Oscar come miglior attrice non protagonista, Kerry Condon interpreta il ruolo di Siobhan, l’amata sorella di Padriac. Gran parte del film è stato girato Inis Mòr, la più grande delle tre Aran Islands. Riguardo questo meraviglioso luogo, la candidata agli Oscar come miglior attrice non protagonista ha rivelato:

Inis Mór è un luogo molto emozionante, poi quando siamo arrivati ad Achill, ho avuto la sensazione che tutto avesse cambiato marcia proprio come la sceneggiatura.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Kerry Condon è molto appassionata di animali e in particolar modo di cavalli, passione che ha ereditato dalla sua famiglia. In alcune interviste Kerry ha infatti dichiarato che il suo amore per i cavalli è nato nella fattoria di suo padre. C’è da dire che l’attrice ha sempre voluto separare la sfera lavorativa da quella privata, e in particolar modo da quella sentimentale. Kerry non ha mai dichiarato di avere una persona al suo fianco e, nonostante ciò, pare che al momento sia single.

Sappiamo inoltre che Kerry Condon è una devota cristiana. Nonostante sia molto impegnata, l’attrice trova il tempo per dedicare la sua vita alla sfera spirituale.