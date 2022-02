“Ghiaccio” ottimo esordio al box office

“Ghiaccio” esordio alla regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni, uscito ieri nella sale, debutta in prima posizione al box office italiano.

Ghiaccio: esordio in 150 sale

Il film drammatico “Ghiaccio”, che segna il debutto alla regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis ha ottenuto il primo posto al box office con 29.153 euro nel suo primo giorno di programmazione. Il film, interpretato da Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni, rimarrà nelle sale fino al 9 febbraio, distribuito da Vision Distribution.

Ricordiamo che il film ha già ottenuto un riconoscimento al festival di Sanremo, con il premio Sergio Bardotti per il miglior testo con “Sei tu”, canzone che fa parte della colonna sonora di “Ghiaccio”.

Fabrizio Moro, Alessio De Leonardis e il cast al completo, hanno partecipato ieri a un evento in live streaming, visibile in 44 sale, dal The Space Cinema Moderno di Roma, dove si è tenuta una premiere ricca di ospiti provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo, della cultura, dell’industria e dello sport. Accanto ai protagonisti Giacomo Ferrara, Vinicio Marchioni, agli interpreti Lidia Vitale, Emanuele Propizio, Beatrice Bartoni, Sara Cardinaletti, Flaminia Cuzzoli, Claudio Camilli, Alessio Armeni in arte Freddy K anche due special boxing guest: Giovanni De Carolis, Campione del Mondo WBA PRO del Pesi Mesi, e Domenico “Mirko” Valentino.

I commenti a caldo

Le parole di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis

“Un risultato incredibile. Ci svegliamo con un bel sorriso e ancora con l’emozione addosso per aver visto tanta gente al cinema. In questo periodo così difficile siamo fieri che un piccolo segnale di speranza per le sale sia ‘Ghiaccio’ a portarlo”.

La produttrice Francesca Verdini ha dichiarato

“Per La Casa Rossa portare questo film in sala è una grande vittoria. Un progetto in cui non abbiamo mai smesso di credere nemmeno per un secondo, nemmeno quando il virus sembrava volerci mettere all’angolo. Dobbiamo questo risultato a una grande squadra che ci ha messo il cuore, a cominciare da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. Siamo riusciti addirittura a sperimentare un nuovo modo di fare film, infatti abbiamo realizzato il primo set sostenibile. Ci siamo dati davvero tanti obiettivi e raggiungerli oggi mi rende orgogliosa e grata a una squadra davvero incredibile”.

Massimiliano Orfei, amministratore delegato di Vision Distribution ha affermato

“Siamo orgogliosi di avere portato al cinema ‘Ghiaccio” in una formula distributiva che permetterà al film di esprimere tutto il suo potenziale. Il risultato del box office oggi ci conferma che la sala può essere ancora centrale e attrattiva per i titoli che il pubblico attende, e con Vision continueremo a fare il nostro lavoro per uscire fuori da questo momento complesso e aiutare il mercato”.

Il film è una produzione La casa rossa con Tenderstories in collaborazione con Vision Distribution, in collaborazione con SKY, in collaborazione con RTI e in associazione con L’Università Telematica San Raffaele Roma ed è distribuito da Vision Distribution.

Roberta Rosella

08/02/2022