Regia: Alessio De Leonardis, Fabrizio Moro

Cast: Giacomo Ferrara, Vinicio Marchioni, Claudio Camilli, Beatrice Bartoni, Mauro Aversano, Mauro Cremonini, Valerio Morigi, Vittorio Emanuele Propizio, Lidia Vitale

Genere: Drammatico, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 7 febbraio 2022

“Ghiaccio” segna l'esordio alla regia del cantautore Fabrizio Moro, che dirige a quattro mani con Alessio De Leonardis. Il film segue una storia di pugilato, a partire da una sceneggiatura scritta da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. La colonna sonora contiene le musiche originali dello stesso Moro.

Ghiaccio: la trama

Giorgio (Giacomo Ferrara), è un promettente atleta della boxe. Il giovane vive nella Roma degradata con la madre, dopo aver perso il padre in modo violento. A suo carico c’è ancora un debito da saldare con la mala locale. L’incontro con Massimo (Vinicio Marchioni), allenatore dopo anni nella boxe può cambiare la sua esistenza. Ma resta da fare i conti con il passato che ritorna.

"Ghiaccio" porta al cinema una storia ambientata nella periferia romana nel 1999, in cui lo sport e più nello specifico la box diventa uno strumento di integrazione e di recupero per persone che non vedono prospettive nella loro esistenza. Due giovani attori diretti da due altrettanto giovani cineasti.