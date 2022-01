Attore e modello francese, reso interessante da quella cicatrice sullo zigomo sinistro che rendono Gaspard Ulliel un artista estremamente fascinoso illuminato da una stella che gli conferisce un'aria accattivante. L'attore purtroppo è venuto a mancare prematuramente a causa di un incidente sugli sci.

Gaspard Ulliel, “anima errante” del cinema francese

(Bolougne – Billancourt, 25 novembre 1984 - Grenoble, 19 gennaio 2022)

Gaspard Ulliel nasce il 25 novembre del 1984 a Bolougne - Billancourt in Francia, da madre stilista e padre fashion designer e cresce sognando di divenire un giorno regista.

Dopo l'aggressione da parte di un doberman, testimoniata dalla cicatrice sulla guancia sinistra, da tutti scambiata per una fossetta, il piccolo Gaspard non ha più paura di niente e con assoluto agio, seppure ancora dodicenne, entra a far parte del cast del programma TV d'oltralpe "Une femme en blanc" (1997).

La propria vita di adolescente, dunque, prosegue divisa tra gli impegni scolastici e quelli professionali, ridotti al minimo, perché la famiglia ha paura che possa erroneamente decidere di abbandonare gli studi. Pura infondata: Gaspard si iscrive all'università e studia cinematografia presso la Saint-Denis.

Gli esordi nella televisione francese e la gavetta

Le aspirazioni registiche vengono presto eclissate dagli ottimi risultati che a partire dal suo primo film, "Alias" (1999), Ulliel ottiene come attore protagonista del grande schermo. Nei telefilm per la televisione, come "Juliette" (1999) o "Julien L'apprenti" (2000), il giovane può imparare i meccanismi della recitazione con più calma e fare quella gavetta che gli permetterà di essere prontamente preso al provino di "Il patto dei lupi" (2001).

Ulliel viene qui notato dal regista Michael Blanc, che gli offre una parte in "Baciate chi vi pare" (2002), al fianco della veterana Charlotte Rampling. La sete di imparare lo porta ad iscriversi ad alcuni stage a Les Cours Florent, dove questa volta è il regista André Téchiné a notarlo e volerlo in "Anime erranti" (2003), come amante di Emmanuelle Béart.

La 'lunga domenica di passioni' di Gaspard Ulliel

A far riconoscere definitivamente il proprio talento e fascino di giovane attore, confermato dal premio César per la Migliore Promessa Maschile dell'anno 2005, giunge puntuale la deliziosa pellicola firmata da Jean-Pierre Jeunet, lo stesso di "Delicatessen" e "Il favoloso mondo di Amelie", intitolata "Una lunga domenica di passioni" (2004). Nel film, Ulliel fa l'amore con Audrey Tautou e si risveglia con la mano distesa su uno dei suoi candidi seni, la stessa mano che poco dopo vedremo ferirsi sanguinolenta, nella battaglia che l'esercito francese lo manderà a combattere.

Dopo la performance di gran valore che gli vale il plauso della critica, il giovane Gaspard, fidanzato da qualche tempo con Cécile Cassel e confidente della principessina Casiraghi, come i giornali amano apostrofarlo, aggiunge alla propria filmografia altre due perle, di cui una internazionale: "Paris, je t'aime" (2006) e "Hannibal Lecter - Le origini del male" (2007), in cui recita discretamente in un fluente inglese.

Consigliato persino nelle guide turistiche di Parigi come da non perdere per chi volesse pregustare l'atmosfera 'parigote', il primo film consiste in una piccola raccolta di storie, dirette ogni volta da un diverso regista, ambientate ognuna in un diverso quartiere della 'ville de l'amour'. Sua prima produzione internazionale è, invece, il secondo film, in cui Ulliel indossa i panni del celebre criminologo cannibale, Hannibal Lecter, così come rappresentato nell'omonimo romanzo di Thomas Harris. Seguono "Jacquou le croquant" (2007), "La legge del crimine" (2009), al fianco del più navigato Jean Reno e "The Vintner's Luck" (2009).

Da Hannibal Lecter a "Saint Laurent"

Nel 2010 il giovane attore è nel cast in costume di “La princesse de Montpensier”, per la regia di Bertrand Tavernier; l’anno successivo recita in una commedia sugli equivoci d’amore, “L'art d'aimer” di Emmanuel Mouret.

Nel 2014 interpreta il celebre stilista Yves Saint Laurent nell'omonimo "Saint Laurent", mentre nel 2016 viene scelto dall'enfant prodige Xavier Dolan come protagonista del suo film "E' solo la fine del mondo". Il ruolo nel film di Dolan mostra al mondo il suo innato talento, e gli fa conquistare un secondo César, come Miglior attore protagonista. Sempre del 2016 "Io danzerò" di Stéphanie Di Giusto, cui seguono, nel 2018, "Eva", di Benoit Jacquot, "Un peuple et son roi" di Pierre Schoeller e "I confini del mondo" di Guillame Nicloux.

L'attore alterna il lavoro per il grande schermo con quello per la tv, fino al tragico incidente del 18 gennaio 2022 quando, durante una discesa sugli sci, all'incrocio tra due piste, entrambe blu, le più semplici, perde i sensi dopo lo scontro con un altro sciatore. A niente sono valsi gli immediati soccorsi e il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Grenoble, lo stesso che anni fa accolse Michael Schumaker dopo il tristemente noto suo incidente sugli sci. L'attore muore il giorno successivo, tra lo sgomento dei cari e di chiunque lo abbia visto recitare. Lascia il figlio Orso, di otto anni, e la compagna Gaelle Pietri.

Si può dire che questo primo inizio di carriera di Gaspard Ulliel non rappresenti altro che un rinnovamento ideale di questa; non è un caso difatti che i produttori della saga di "Twilight", lo avessero inserito tra i papabili per il ruolo dell'affascinante vampiro Edward Cullen e che Martin Scorsese lo abbia scelto come volto dello spot per il profumo maschile 'Bleu' di Chanel, che avrebbe suscitato l'interesse del pubblico a maggioranza femminile per la sua notevole presenza scenica.

Cecilia Sabelli