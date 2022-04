Flavio Parenti, recitazione e regia per una carriera in crescita

Flavio Parenti è un attore e regista italiano.

(Parigi, 19 maggio 1979)

Flavio Parenti nasce a Parigi il 19 maggio del 1979. Dopo un percorso di studi in Francia, frequenta la scuola del Teatro Stabile di Genova dove si diploma. Nel 2002 debutta in teatro recitando in "Madre Coraggio e i suoi figli" di Bertolt Brecht, in cui figura anche come aiuto regista.

Successivamente, sempre in qualità di aiuto regista, affianca Maurizio Nichetti, Matthias langhoff e Marco Sciaccaluga in vari spettacoli. Parallelamente inizia a lavorare per la televisione, prendendo parte ad un episodio della sitcom "Camera Cafè", alla miniserie "Eravamo solo mille" di Stefano Reali e alla

serie tv "Un medico in famiglia 5" per il quale veste i panni di Boris.

L'esordio cinematografico

Il 2008 per Flavio Parenti è l'anno dell'esordio sul grande schermo come coprotagonista del film "Parlami

d’amore" di Silvio Muccino, al quale seguiranno "Colpo d’occhio" di Sergio Rubini e "Il sangue dei vinti" di Michele Soavi. Nel 2009 è presente alla 66ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia in concorso come attore protagonista nella sezione ‘Orizzonti’ con ben tre film "Tris di donne

e abiti nuziali" di Vincenzo Terracciano, "Io sono l'amore" di Luca Guadagnino, e "Le ombre rosse" di

Citto Maselli.

Non abbandona la tv, partecipando alla miniserie "Einstein" di Liliana Cavani, alla fiction "Un matrimonio", di Pupi Avati, e ritornando sul set di "Un medico in famiglia" per la stagione 9, stavolta nel ruolo

del nipote Lorenzo.

I progetti internazionali

Riconosciuta la bravura in Patria, Falvio Parenti inizia a partecipare a progetti internazionali, come "To Rome with Love" di Woody Allen, "Goltzius and the Pelican Company" di Peter Greenaway e la serie TV Rai "Leonardo". Ottiene poi il premio PADA 2021 come Attore dell’anno.

Nel 2017 è protagonista di "Raffaello – Il principe delle arti" in 3D.

La regia

Flavio Parenti affianca alla recitazione il lavoro di regia fin dagli albori della sua carriera, producendo le sue opere. Merita menzione lo spettacolo teatrale "Il drago" di Evegenij Schwarz, il film "Sogno farfalle quantiche", vincitore del Best Film al DIY Film Fest di Los Angeles 2010, e la web series "#ByMySide", vincitrice del premio ufficiale SIAE come Miglior Web Serie del 2012.

Roberta Rosella