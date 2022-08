Anche in questo secondo appuntamento per il mese di agosto sono in uscita due nuovi film nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dall’11 agosto: horror d’autore

Questa settimana è in uscita al cinema la nuova pellicola scritta e diretta da Jordan Peele autore di “Get Out” e “Us”. “Nope” è un film horror con protagonisti Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun e al botteghino statunitense è già campione d’incassi. La storia segue le vicende di due fratelli che ereditano un ranch vicino Hollywood dopo la morte del padre avvenuta in circostanze misteriose. Allevatori di cavalli da diverse generazioni, mentre stanno concludendo una trattativa con un ex attore avvengono dei fatti misteriosi tanto da far pensare ad una possibile incursione da parte di personaggi provenienti da altri mondi.

Continua la maratona delle uscite in versione rimasterizzata dei capolavori d’animazione del maestro Hayao Miyazaki. Questa settimana è il turno di “Il castello errante di Howl” film uscito per la prima volta in sala nel 2005. La giovane Sofi viene trasformata da una strega invidiosa in una donna anziana. L’unico in grado di rompere l’incantesimo è il mago Hauru. Inizia così per Sofi un viaggio incantato e pieno di pericoli al seguito del giovane e vanitoso stregone e dei suoi fedeli amici.

Tomas Barile

11/08/2022