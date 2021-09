Cinque nuovi film sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 9 settembre: i più attesi

In concorso a questa Mostra del Cinema di Venezia esce oggi nelle sale “Qui rido io” di Mario Martone con Toni Servillo protagonista. La pellicola è incentrata sulla figura del mitico attore e drammaturgo Edoardo Scarpetta, capostipite di una grande famiglia allargata di cui facevano parte come figli illegittimi Titina, Edoardo e Peppino De Filippo.

Tom McCarthy torna alla regia con il thriller drammatico “La ragazza di Stillwater” con Matt Damon e Abigail Breslin protagonisti. Il film segue le vicende di un trivellatore di petrolio dell’Oklahoma che si vede costretto a viaggiare fino a Marsiglia per aiutare sua figlia detenuta per omicidio. L’uomo dovrà superare ostacoli come la lingua, la cultura e un sistema giudiziario differente per aiutarla. Ma proprio quando sembra tutto perduto nuove conoscenze l’aiuteranno a superare diverse barriere.

Film al cinema dal 9 settembre: le altre uscite

Andrea Segre porta sul grande schermo con “Welcome Venice” la storia di tre fratelli eredi di una famiglia di pescatori nella città di Venezia. Tutti e tre una sera si riuniscono nella casa di famiglia sull’isola della Giudecca, dove ormai ne abita solo uno, per decidere che fare dell’abitazione. Uno dei fratelli è convinto di poterla trasformare in una dimora per turisti ma si scontrerà con il suo unico abitante che non vuole trasferirsi sulla terraferma.

Vincitore di un Bafta esce oggi al cinema il film inglese “Beast” dell’esordiente Michael Pearce. Ambientato sull’isola di Jersey una giovane donna con un passato problematico vive ancora con i suoi genitori mentre si aggira un serial killer braccato dalla polizia. L’unico sospettato però è un amico della giovane appena conosciuto che però sembra capirla come nessun altro.

Per i più piccoli esce questa settimana nelle nostre sale il film d’animazione “Il giro del mondo in 80 giorni”. Un viaggio insieme alla scimmietta Passepartout e la sua banda d’amici per cercare di battere il record del giro del mondo in soli ottanta giorni.

Tomas Barile

09/09/2021