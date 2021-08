Cinque nuovi film sono in uscita questa prima settimana di agosto nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 5 agosto: Estate caldissima

James Gunn dirige per la prima volta un film targato DC dopo il suo allontanamento temporaneo dall’Universo Cinematografico Marvel. In “The Suicide Squad – Missione Suicida” seguiremo il gruppo composto da supercattivi utilizzati come usa e getta in missioni pericolose. Questa volta saranno inviati sull’isola di Corto Maltese dove dovranno distruggere un centro sperimentale di natura aliena per sottomettere l’umanità. Nel cast oltre a vecchie conoscenze della squadra come Margot Robbie e Viola Davis troveremo anche new entry come Idris Elba e John Cena.

“La casa in fondo al lago” è il nuovo horror francese targato dalla coppia Alexandre Bustillo e Julien Maury. Protagonisti del film sono Ben e Tina una giovane coppia che cerca di guadagnare soldi tramite video su posti misteriosi e maledetti sul web. Arrivati sulle sponde di un lago presumibilmente misterioso rimangono delusi dalla presenza dei tanti turisti. Quello che non si aspettano però è trovare una casa in fondo al lago che capovolgerà la situazione.

Film al cinema dal 5 agosto: le altre uscite

Questa settimana è in uscita al cinema anche “All My Life” diretto da Marc Meyers con Jessica Rothe e Harry Shum Jr.. Basato su una storia vera il film segue le vicende di due fidanzati che si apprestano al matrimonio. I loro piani però verranno sconvolti quando allo sposo viene diagnosticato un cancro. Per salvare l’evento nuziale che i due aspettavano con ansia gli amici e i parenti lanciano una raccolta fondi per organizzare il tutto in sole due settimane. Solo la forza del loro amore sanerà il tutto.

“Lo scambio di principesse” è un dramma storico ambientato agli inizi del ‘700. Durante la guerra contro la Spagna il Re francese per scongiurare altri spargimenti di sangue organizza il matrimonio tra gli eredi delle due corti. Intanto però in Europa si fa largo la peste e i due sovrani dovranno fare di tutto per proteggere i loro regni.

Tutti all’arrembaggio con “Capitan Sciabola e il diamante magico”. In questo divertente film d’animazione Capitan Sciabola è alla ricerca di un diamante in grado di esaudire i desideri tenuto dal perfido Mago Kahn. Rubato dall’orfano Marco porterà la ciurma del Capitano contro l’esercito di Mago Khan

Tomas Barile

05/07/2021