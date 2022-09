Ultimo appuntamento per questo mese di settembre con otto nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 29 settembre: uscite nostrane

Presentato al recente Festival di Venezia esce oggi in sala “Siccità” ultimo film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni e Monica Bellucci tra i protagonisti. A Roma la mancanza di pioggia e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi tutti diversi. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre ognuno cerca la propria redenzione.

Sergio Castellitto è il protagonista del film biografico diretto da Pupi Avati “Dante”. Dante muore nel 1321 mentre è in esilio a Ravenna. Passano gli anni e nel settembre del 1350, a Giovanni Boccaccio viene chiesto di portare dieci fiorini d’oro a Suor Beatrice, figlia del poeta. Durante il suo lungo viaggio, Boccaccio incontrerà oltre alla figlia di Dante, tutta una serie di personaggi che hanno fatto parte in qualche modo della sua vita negli ultimi anni, ricostruendo così l’intera vicenda umana di Dante, narrandoci la sua storia, ricostruita nel percorso da Firenze a Ravenna.

“Tutti a bordo” è una commedia diretta da Luca Miniero con protagonisti tra gli altri Stefano Fresi, Giovanni Storti e Carlo Buccirosso. Due uomini, un padre e un nonno, non riescono a salire sul treno preso non solo dai loro figli, ma anche quelli dei loro amici. I due si metteranno all’inseguimento del treno da Torino fino alla Sicilia, sperando di riunirsi finalmente con il resto delle famiglie.

Film al cinema dal 29 settembre: film internazionali

Saoirse Ronan, Sam Rockwell e Adrien Brody sono tra I tanti protagonist del thriller diretto da Tom George “Omicidio nel West End”. Ambientato in una Londra degli anni ‘50 durante la lavorazione di un film muore misteriosamente un membro della troupe. Il commissario Stoppard affiancato da una recluta si ritroveranno coinvolti in questo enigmatico caso e verranno trasportati nel mondo teatrale dell’epoca.

“Smile” è un film horror psicologico scritto e diretto da Parker Finn al suo esordio dietro la macchina da presa. Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente la dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.

Dalla Francia arriva un altro thriller “La notte del 12” diretto da Dominik Moll. In un paesino di montagna la giovane Clara viene brutalmente uccisa e successivamente bruciata a bordo della strada. Appena arrivato il commissario Yohan Vivès indaga sulle frequentazioni della ragazza e sulle sue abitudini. Con il tempo il caso diventa sempre più fitto e intricato quasi da diventare uno dei tanti misteri irrisolti.

Film al cinema dal 29 settembre: film d’animazione

Questa settimana arriva al cinema “Dragon Ball Super: Super Hero” il nuovo film del famosissimo anime campione d’incassi in tutto il mondo, diretto da Tetsuro Kodama con la supervisione del celebre creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama. Questa pellicola segna il ritorno anche dell’esercito del Fiocco Rosso con i due Androidi, Gamma 1 e Gamma 2, che si lanceranno all’attacco di Piccolo e Gohan.

Film d’animazione diretto da Ari Folman “Anna Frank e il diario segreto” ha ottenuto una candidatura agli Europen Film Awards. Durante un temporale un fulmine cade nel museo dove si trova il famoso diario scritto da Anna Frank. Liberato dalla teca ne esce Kitty, l’amica immaginaria di Anna, la quale può essere vista solo fuori dal museo portando con se il diario. Insieme a Peter, un piccolo ladruncolo, si metterà alla ricerca della sua amica, non conoscendo il destino di lei. Durante la ricerca però si imbattono in Ava, una bambina immigrata che sta per essere cacciata dalla sua casa insieme alla famiglia.

Tomas Barile

29/09/2022