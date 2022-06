Titolo internazionale: The Eight Mountains

Regia: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

Cast: Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti

Genere: Drammatico

Durata: 147 minuti

Produzione: Italia, Francia, Belgio, 2022

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: n/d

“Le otto montagne” è un film drammatico diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, interpretato da Luca Marinelli e Alessandro Borghi e tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti. La pellicola, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, segue la storia di una grande amicizia.

Le otto montagne: la trama

Pietro e Bruno sono amici fin da piccoli. I due si sono allontanati a causa delle diverse strade intraprese dai genitori, ma si ritrovano a tornare sempre sulla via di casa a causa delle vicissitudini della vita e per le scelte intraprese. Pietro vive in città e va e viene dal suo paese, mentre Bruno rimane fedele al villaggio sperduto di montagna in cui è cresciuto.

Il loro incontro gli farà capire il valore dell'amore e il dolore della perdita, ognuno tornerà alle proprie origini, scoprendo cosa significa essere amici per sempre.

Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022 dove ha vinto il Premio della Giuria.