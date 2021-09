Il mese di settembre si apre con sei nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 2 settembre: si riparte

Dopo vari rinvii esce finalmente in sala un nuovo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel, il primo vero lungometraggio della nuova Fase. “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli” è una pellicola diretta da Destin Daniel Cretton con Simu Liu protagonista nelle vesti del nuovo supereroe che lo vedrà affiancato da Awkwafina e Benedict Wong. Ambientato dopo gli avvenimenti di “Avengers: Endgame” Shang-Chi dovrà affrontare il suo passato quando per caso si ritroverà coinvolto nell’organizzazione terroristica dei Dieci Anelli.

Questa settimana segna il ritorno in sala anche di James Wan scrivendo e dirigento il film horror “Malignant”. La pellicola sarà incentrata su una donna di nome Madison, interpretata da Annabelle Wallis, che ha continui incubi riguardo orribili omicidi. Quando si sveglia però scopre che gli omicidi sono avvenuti per davvero.

Haider Rashid porta sul grande schermo una storia di straziante attualità, quella dei rifugiati che cercano una nuova vita in Europa. “Europa” è appunto il titolo del film che segue le vicende di un giovane iracheno fermato al confine tra Turchia e Bulgaria. Braccato dalle forze dell’ordine cercherà la sua salvezza scappando per i boschi.

Dalla Francia arriva la pellicola “Sibyl – Labirinti di donna” di Justine Triet con Virginie Efira e Adèle Exarchopoulos. La storia segue la vicenda di Sybil una psicologa con il vizio da sempre di scrivere. Quando chiude con le terapie per tornare a concentrassi sulla scrittura viene avvicinata da una giovane attrice rimasta incinta di un suo collega. Prendendola come sua unica paziente torneranno a galla anche i suoi problemi del passato.

Film al cinema dal 2 settembre: altri appuntamenti

In concorso alla prossima edizione del Festival di Venezia esce questa settimana al cinema il nuovo film del grande sceneggiatore e regista Paul Schrader “Il collezionista di carte” con Oscar Isaac protagonista. La vita meticolosa di William Tell, ex militare, viene scombussolata dopo l’incontro con Cirk, un giovane intenzionato a vendicarsi contro un nemico comune. Aiutato da una donna misteriosa William si ritroverà nel giro grosso del gioco d’azzardo.

Prodotto da Matteo Rovere con Alessandro Borghi protagonista esce al cinema “Mondocane” il distopico film diretto da Alessandro Celli. La pellicola è ambientata in una Taranto futuristica circondata da filo spinato e completamente anarchica dove solo i poveri sono rimasti a combattere per sopravvivere. Bande criminali e contese territoriali fanno da sfondo alla storia di due giovani orfani che cercano di superare le avversità della città.

Tomas Barile

02/09/2021