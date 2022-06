Questo mese di giugno si apre con cinque nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 2 giugno: le uscite di oggi

Il film più atteso di questa settimana è sicuramente “Jurassic World: Il Dominio” il nuovo capitolo della saga nata nel 1993. Diretto ancora una volta da Colin Trevorrow ci saranno i protagonisti delle precedenti nuove avventure come Chris Pratt e Bryce Dallas Howard insieme a vecchie conoscenze come Laura Dern e Jeff Goldblum. Le vicende si svolgono quattro anni dopo la fine di “Jurassic World – Il regno distrutto” dove i dinosauri coesistono insieme agli umani. Naturalmente si tratta di un equilibrio molto fragile che metterà a dura prova la sopravvivenza dell’uomo, costretto a vivere con creature molto pericolose che vagano libere per la terra.

Dalla Francia arriva il thriller di Antoine Barraud “La doppia vita di Madeleine Collins” con Virginie Efira e Quim Gutiérrez protagonisti. Judith Fauvet non è una semplice donna che divide la sua vita privata da quella lavorativa, ma è una donna con due vite. Da una parte è Judith che abita in Francia insieme al suo marito borghese. Dall’altra è Margot che vive in Svizzera insieme al suo giovane compagno. Tutto sembra andare bene finché non arriva un imprevisto che getterà in crisi la sua unicità.

Film al cinema dal 2 giugno: le uscite di ieri

Jasmine Trinca fa il suo esordio dietro la macchina da presa con il film “Marcel!” che vede tra i protagonisti Alba Rohrwacher, Valeria Golino e Umberto Orsini. Una bambina ama sua madre, ma sua madre ama Marcel, il suo cane. Un evento imprevedibile le porterà in viaggio, avvicinandole e svelando loro, oltre ogni dolore, le grandi e segrete vie dell’amore.

Candidato agli Spirit Awards esce questa settimana al cinema il film di Madeleine Olnek “Wild Nights With Emily Dickinson”. In questa pellicola la scrittrice Emily Dickinson viene mostrata sotto una luce diversa. Vista sempre come una donna molto solitaria, chiusa in casa a scrivere libri, qui viene raccontato il legame nascosto con l’amica Susan poi diventata sua cognata.

“Black Parthenope” è un thriller horror diretto da Alessandro Giglio con Jenna Thiam, Marta Gastini e Gianluca Di Gennaro tra i protagonisti. Cécile Bonnet, figlia di un magnate, viene inviata da suo padre per coordinare la costruzione di un parcheggio nella Napoli sotterranea. Gennaro custode e guida turistica, da sempre contrario al progetto, viene misteriosamente colto da un malore. Questa sarà la prima di una lunga serie di avvenimenti eccezionali che trasformerà il sopralluogo di Cécile in un vero e proprio incubo.

Tomas Barile

02/06/2022