Per questo terzo appuntamento del mese di agosto segnaliamo l’uscita di tre nuovi film nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 18 agosto: le uscite

A distanza di sette anni tornano al cinema i Minions con “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo” il secondo e ancora più folle capitolo. La nuova avventura dei simpatici personaggi ideati come supporto comico nel primo “Cattivissimo me” mette al centro la giovinezza e le prime imprese del loro attuale datore di lavoro. Il film infatti è ambientato negli anni Settanta, quando Gru è ancora appena un dodicenne con un grande sogno: far parte del gruppo di supercattivi chiamato i “Malefici sei”.

Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea sono i protagonisti della commedia diretta da Francesco Lagi “Il Pataffio”. Il film segue la storia del Marconte Berlocchio che dopo il matrimonio con la nobildonna Bernarda riesce a ottenere un titolo e un castello. Quello che trova però è ormai un feudo caduto in rovina abitato solo da poveri paesani affamati. Con la sua carovana di fidati amici e malcapitati soldati Berlocchio cercherà di diventare quello che non è mai stato, un nobile.

Presentato alla Berlinale dello scorso anno esce oggi nelle sale “Fabian – Going to the Dogs” il film di Dominik Graf con Tom Schilling e Saskia Rosendahl protagonisti. La pellicola è ambientata a Berlino nel 1931 tra il declino della Repubblica di Weimar e l’ascesa del nazionalsocialismo. Fabian è uno scrittore di testi pubblicitari ma sogna di realizzare dei film psicologici. Insieme a lui ci sono il suo amico Labude esperto di comunismo e sesso e il suo amore Cornelia una studentessa di diritto cinematografico e giovane attrice. Sarà proprio quest’ultima a far dubitare Fabian del suo ironico fatalismo.

Tomas Barile

18/08/2022