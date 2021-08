Questa settimana prima della festa di Ferragosto sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche quattro nuovi film.

Film al cinema dal 12 agosto: from Hollywood

Da oggi nelle sale troviamo la nuova commedia con Ryan Reynolds protagonista “Free Guy – Eroe per gioco” diretto da Shawn Levy. Guy è un normale impiegato di banca che vive però in un videogioco open world nella città di Free City. Un giorno due programmatori decidono di creare un codice per rendere il personaggio attivo e dotato di una coscienza autonoma. Da qui inizierà la sua avventura per salvare la sua città da crimini e violenze.

“L’uomo nel buio – Man in the dark” segna il ritorno di Stephen Lang nei panni del cieco, protagonista dell’horror di Fede Alvarez del 2016. In questo nuovo capitolo ambientato diversi anni dopo il primo, il cieco Norman vive una vita serena, nascosto in una casa isolata insieme ad una ragazza orfana che lui stesso sta crescendo. Questa tranquillità viene scombussolata quando un gruppo di criminali prende la ragazza innescando così la furia di Norman.

Film al cinema dal 12 agosto: le altre uscite

Presentato al Locarno Film Festival esce oggi al cinema “Il mostro della cripta” una commedia diretta da Daniele Misischia con Lillo Petrolo, Tobia De Angelis e Amanda Campana. Il film si svolge alla fine degli anni ’80 quando un giovane leggendo il suo fumetto preferito si accorge che alcune cose scritte stanno succedendo in verità nel suo paese. Con il suo gruppo di amici si metterà alla ricerca delle prove che lo porteranno a vivere avventure fuori dal comune.

“Charlatan – Il potere dell’erborista” è un film della regista polacca Agnieszka Holland basato sulla storia vera di Jan Mikolášek un erborista ceco. La sua storia viene raccontata attraverso gli anni dove grazie alle sue diagnosi riesce a curare anche capi di stato e ufficiali nazisti durante l’occupazione. La sua fama si interrompe nel dopoguerra sotto il regime filosovietico, destinato a processo solo il suo fedele aiutante potrò salvarlo.

Tomas Barile

12/08/2021