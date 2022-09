Il mese di settembre si apre con tre nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 1 settembre: cuccioli eroi

Questa settimana esce al cinema il film d’animazione della Warner Bros. diretto da Jared Stern e Sam Levine “DC League of Super-Pets”. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto, il suo super cane, ce la mette tutta per convincere un improvvisato gruppo di animali domestici ad aiutarlo nell’impresa di salvataggio dei supereroi. Ma Asso il segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, devono anche imparare a gestire poteri che hanno appena scoperto di possedere.

Dalla Francia arriva il thriller di Philippe Le Guay “Un’ombra sulla verità” con François Cluzet, Jérémie Renier e Bérénice Bejo protagonisti. Ambientato a Parigi la pellicola segue le vicende di Simon ed Hélène che decidono di vendere una cantina nello stabile dove abitano. Non possono immaginare che quella scelta porterà conseguenze impreviste. L’uomo dal passato torbido che l’acquista ci va a vivere senza dire niente a nessuno. Piano piano la sua presenza sconvolgerà la vita della coppia e non solo.

David Earl già visto nella serie Netflix “After Life” è il protagonista della brillante commedia britannica diretta da Jim Archer “Brian e Charles”. Brian è un tipo solitario e bizzarro che vive in un piccolo paese del Galles facendo dei lavoretti per la gente del posto. Un giorno trovando una testa di manichino tra le sue cose durante un momento di turbamento emotivo decide di creare un robot. Una notte di tempesta però questo prende vita parlando un linguaggio forbito e diventando un amico per il suo creatore. I guai iniziano quando il robot vuole uscire e per caso incontrano la donna di cui è innamorato Brian.

Tomas Barile

01/09/2022