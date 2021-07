Questo mese di luglio inizia con otto nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 1 luglio: i più attesi

Dallo stesso autore delle serie di film del vendicatore John Wick esce questa settimana “Io sono nessuno” diretto da Ilya Naishuller con Bob Odenkirk in un ruolo molto inedito per lui. Hutch Mansell è un uomo qualunque che non reagisce mai alle offese che riceve. Tutto cambia quando una sera subisce un’aggressione nella sua abitazione insieme alla sua famiglia. Qualcosa dentro di lui cambierà innescando vecchi istinti e abilità dormienti.

Dalla Francia arriva una commedia thriller con Jean Dujardin protagonista diretto da Michel Hazanavicius. “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo” ambientato nel 1955 segue le vicende di Hubert Bonisseur de la Bath il miglior uomo dei servizi segreti francesi spedito dallo stesso presidente al Cairo per investigare sulla morte di un collega.

“Madre” è un film sud coreano diretto da Bong Joon-ho premio Oscar per “Parasite” del 2009. La pellicola si concentra sul rapporto di una madre con un figlio con problemi mentali e accusato di un brutale omicidio. La stessa donna farà di tutto per trovare il vero colpevole e salvare suo figlio.

Film al cinema dal 1 luglio: uscite italiane

Sono tre i film nostrani in uscita questa settimana nelle sale cinematografiche due commedie e un film ambientato in un futuro non troppo idilliaco.

La prima commedia è “State a casa” dell’ormai affermato regista Roan Johnson composta da un cast di giovanissimi. Una dark comedy ambientata durante il primo lockdown dove un gruppo di under 30 si ritrovano tutti per diversi motivi a vivere in un appartamento.

L’altra commedia è “Boys” di Davide Ferrario che vede Neri Marcorè, Giovanni Storti e Giorgio Tirabassi tra i protagonisti. Quattro amici non più giovanissimi che non hanno mai smesso di suonare insieme ma che procedono con le loro rispettive vite, si ritrovano per un caso a poter ritornare in vetta alle classifiche. Il problema sorge quando devono ritrovare la loro cantante. Inizia così un viaggio tra vecchie memorie per cercarla.

Ispirato dall’omonima graphic novel di Gipi è in uscita da oggi nei cinema “La terra dei figli” di Claudio Cupellini. Ambientato in un futuro dove un cataclisma ha distrutto la società, leggere e scrivere ormai non è più fondamentale. La pellicola segue il viaggio di un figlio alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo nel leggere l’ultimo messaggio del padre.

Film al cinema dal 1 luglio: le altre uscite

Questa settimana segnaliamo anche il nuovo capitolo in sala del coniglietto che ha fatto il boom al box office soprattutto americano nato dal racconto di Beatrix Potter. In “Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga” il piccolo coniglio infelice della nuova vita famigliare deciderà di scappare dalla tranquilla campagna per andare in città.

Toni Collette torna in sala insieme a Damian Lewis nel film drammatico “Dream Horse” diretto da Euros Lyn. La pellicola tratta da una storia vera è ambientata in un villaggio del Galles dove Jan Vokes stanca della sua monotona vita ritrova la sua passione per i cavalli. Con l’aiuto del marito e della popolazione nonostante ogni pronostico trionferà con il suo giovane purosangue ad una delle più prestigiose corse inglesi.

Tomas Barile

01/07/2021