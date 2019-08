Festival di Venezia 2019: programma del 2 settembre

Il programma del 2 settembre del Festival di Venezia 2019 propone in Concorso “Ji Yuan Tai Qi Hao” (No. 7 Cherry Lane) di Yonfan e “Martin Eden” di Pietro Marcello con Luca Marinelli. Passa Fuori Concorso “I Diari di Angela – Noi due Cineasti. Capitolo Secondo” di Yervant Gianikian e “The King” di David Michôd alle 22.30 in Sala Grande.

Festival di Venezia 2019: in concorso un film italiano e il melò politico d’animazione di Yonfan

É di matrice letteraria “Martin Eden” di Pietro Marcello, che mette in scena il romanzo di Jack London già finito sul grande schermo nel 1914 e nel 1942. Ne è interprete il nostro attore cult Luca Marinelli nei panni di un marinaio che per amore decide di diventare scrittore. Nella sua nuova vita scoprirà la lotta di classe grazie all’incontro con un vecchio intellettuale. Il film è in programma in Sala Grande alle 17.00 e alle 22.30 in PalaBiennale. Il regista è considerato tra i più interessanti del nostro cinema, al pari di Yonfan maestro della settima arte di Hong Kong, che a Venezia debutta con il suo primo lungometraggio d’animazione” No. 7 Cherry Lane” alle 17.00 in Sala Grande e alle 22.30 in PalaBiennale. Sullo sfondo delle rivolte politiche della colonia cinese s’incrociano le vicende amorose di un giovane studente e di una madre single e sua figlia, un melò politico che promette molto.

I Fuori Concorso e gli altri film della giornata

É un diario intimo, il documentario di Yervant Gianikian “I diari di Angela –Noi due cineasti. Capitolo secondo”, seguito del film omonimo già portato a Venezia lo scorso anno. Il regista racconta la sua compagna di vita Angela Ricci Lucchi scomparsa, attraverso i suoi diari in Sala Giardino alle 17.00. Secondo film Fuori Concorso è “The King” di David Michôd, un lungometraggio in costume tratto dalla tetralogia del Bardo su Enrico IV e Enrico V. Il regista australiano porta a Venezia un ritratto di Enrico V, con un grande cast che va da Joel Edgerton a Robert Pattinson, alle 22.30 in Sala Grande.

Per la sezione Orizzonti il programma propone “Rialto” di Peter Mackie Burns, alle ore 14.30 in Sala Darsena. Si tratta di un dramma familiare che concorre al premio Queer.

É un viaggio in India “Chola” di Sanal Kumar Sasidharan alle 16.45 in Sala Darsena. Lo firma un autore molto noto nel suo paese, per la prima volta alle prese con un film mainstream.

La giornata del 2 settembre ha in programma per la sezione Sconfini il titolo italiano “Effetto domino” di Alessandro Rossetto, tratto dall’omonimo romanzo di Romolo Bugaro, un piccolo film che promette molto. Ambientata nella provincia italiana del nord/est decaduto, la pellicola traccia il ritratto di un’umanità che sogna di arricchirsi sull’allungamento della vita dei suoi abitanti, senza riuscirci. In programma alle 21.00 in Sala Giardino.

Per il programma completo: programma del 2 settembre.

Lorenzo Buellis