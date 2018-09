Festival di Venezia 2018: Leone d’Oro a “Roma”. Tutti i vincitori

Oggi si è conclusa la 75ª Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e a portare a casa il Leone d’Oro è stato il film “Roma” del regista messicano Alfonso Cuarón. La Coppa Volpi come miglior interpretazione femminile è andata a Olivia Colman mentre quella maschile è andata a Willem Dafoe.

Festival di Venezia 2018: Roma è il film vincitore del Leone D’oro

In questa edizione del Festival Cinematografico di Venezia sono stati presentati tanti film degni di nota, sia italiani, come il caso del film “Sulla mia pelle” diretto da Alessio Cremonini con Alessandro Borghi, che ha portato sul grande schermo gli ultimi giorni di Stefano Cucchi, sia stranieri come “Il primo uomo” del regista già premio Oscar Damien Chazelle e “The Ballad of Buster Scruggs”, diretto dai Fratelli Coen.

Alla fine di questa manifestazione la giuria presieduta dal regista Guillermo del Toro e composta da Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika Waititi, Christoph Waltz e Naomi Watts ha premiato con il Leone D’Oro il film “Roma” di Alfonso Cuarón. Il film ambientato nel 1971, racconta le vicende di varie generazioni di una famiglia borghese messicana. Il titolo del film fa riferimento ad un quartiere storico di Città del Messico.

Come miglior interpretazione femminile è stata premiata Olivia Colman protagonista del film “The Favourite”, di Yorgos Lanthimos, mentre la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile è andata a Willem Dafoe per il film “Vang Gogh – At Eternity’s Gate” diretto da Julian Schnabel.

Anche i fratelli Coen si sono portati a casa il premio come miglior sceneggiatura per il film “The Ballad of Buster Scruggs” che sarà distribuito dalla piattaforma streaming Netflix, mentre il Leone d’Argento come miglior regia è andato a Jacques Audiard per il film “The Sisters Brothers”.

Festival di Venezia: tutti i vincitori

Qui di seguito tutti i vincitori dei premi di questa 75ª Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia:

Leone d’oro al miglior film: “ Roma ” di Alfonso Cuarón

” di Alfonso Cuarón Leone d’argento per la miglior regia: Jacques Audiard (“ The Sisters Brothers “)

“) Leone d’argento – Gran premio della giuria: “ The Favourite ” di Yorgos Lanthimos

” di Yorgos Lanthimos Premio speciale della giuria: “ The Nightingale ” di Jennifer Kent

” di Jennifer Kent Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: Willem Dafoe di “ Vang Gogh – At Eternity’s Gate “

“ Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Olivia Colman di “ The Favourite “

“ Premio per la migliore sceneggiatura: Joel Coen e Ethan Coen di “ The Ballad of Buster Scruggs “

“ Premio Marcello Mastroianni ad un attore o attrice emergente: Baykali Ganambarr di “The Nightingale“

Sezione Orizzonti

Premio Orizzonti per il miglior film: “Kraben Rahu” di Phuttiphong Aroonpheng

Premio Orizzonti per la miglior regia: Emir Baigazin (“Ozen (The River”))

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura: “Jinpa” di Pema Tseden

Premio speciale della giuria di Orizzonti: “Anons (The Announcement”) di Mahmut Fazıl Coşkun

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio: “Kado” di Aditya Ahmad

Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile: Kais Nashif di “Tel Aviv on Fire”

Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile: Natalya Kudryashova di “The Man Who Surprised Everyone”

Venice Virtual Reality:

Miglior VR (Storia immersiva): “Spheres” di Eliza McNitt

Best video Experience Award: “Buddy VR” di Chuck Chae

Miglior Virtual Reality: “L’ÎLE DES MORTS” di Benjamin Nuel

Venezia Classici:

Miglior documentario sul cinema: “The Great Buster: A Celebration” di Peter Bogdanovich

Miglior restauro: “Ila notte di San Lorenzo” di Paolo e Vittorio Taviani

Leone del Futuro:

Premio Opera Prima Luigi De Laurentis: “The Day I Lost My Shadow” di Soudade Kaadan