Ferzan Ozpetek riceverà domenica 5 Marzo l’Excellence Award a Los Angeles: tutti i dettagli

In occasione della 18esima edizione di Los Angeles, Italia Film, Fashion and Art festival, Ferzan Ozpetek riceverà domenica 5 Marzo l’Excellence Award. Dopo la retrospettiva al MOMA di New York del 2008, Il cineasta torna con la seconda Personale in America, ”The Italian Masters: Ferzan Ozpetek”.

Nel corso della manifestazione, dal 5 all’11 marzo, promossa dall’Istituto Capri nel mondo, i riconoscimenti saranno consegnati all’Hollywood TLC Chinese Theater. Inoltre, l’evento si svilupperà con il sostegno della Dg Cinema e Audiovisivi del ministero della Cultura e Intesa Sanpaolo.

A rilasciare qualche dichiarazione in merito alla nota manifestazione è stato lo sceneggiatore e regista premio Oscar Bobby Moresco, presidente onorario del festival fondato e prodotto da Pascal Vicedomini. Queste sono state le sue parole:

Celebriamo uno degli autori più importanti del cinema contemporaneo,

attualmente al lavoro per’Nuovo Olimpo.

Nel Gala d’apertura della rassegna, dopo la consegna del prestigioso premio al celebre regista e sceneggiatore, ci sarà la proiezione del suo ultimo film il quale è uscito con grande successo nelle sale statunitensi, La Dea Fortuna. A parlarne è stato il critico Glenn Kenny il quale ha scritto sul New York Times:



The Goodness Of Fortune è una storia molto coinvolgente e a tratti straziante.

Il valore del Premio Excellence Award viene inoltre amplificato dalla speciale Personale “The Italian Masters: Ferzan Ozpetek” nella quale il Festival propone nei giorni della rassegna una selezione dei più famosi film della sua carriera: Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Mine vaganti, Napoli velata.

Dopo la manifestazione al MOMA di New York del 2008 “Filmmakers in Focus. Ferzan Ozpetek”, il cineasta che torna oggi in America è attualmente impegnato su Nuovo Olimpo. Si tratta del suo quattordicesimo film di cui si sono appena concluse le riprese e che segna la prima collaborazione del regista con Netflix.