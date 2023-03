Marzo 2023: arrivano su Netflix tutti i film di Riddick!

È ufficiale, Vin Diesel tornerà nel ruolo di Riddick nel quarto capitolo della saga. Il film sarà diretto dal regista David Twohy, che ha lavorato già alle tre pellicole precedenti della serie cinematografica. L’annuncio è stato dato insieme alla notizia che tutti i tre film di Riddick arriveranno su Netflix nel marzo 2023.

Vin Diesel tornerà a vestire i panni di Riddick

L’attore tornerà a vestire, dunque, i panni del suo iconico personaggio lanciato con il film Pitch Black del 2000. Diesel, che questa volta sarà anche produttore con la sua One Race Films, tornerà a lavorare con il regista David Twohy a dieci anni dall’ultimo film girato insieme. Twohy, infatti, ha scritto e diretto tutte e tre le pellicole precedenti: Pitch Black (2000), The Chronicles of Riddick (2004) e Riddick (2013).

“La mia collaborazione con Vin Diesel e One Race dura da 20 anni – ha dichiarato Twohy annunciando ufficialmente l’uscita della pellicola – perché insieme abbiamo creato tre film, due videogiochi, una produzione anime e fumetti animati per Internet. In questo nuovo capitolo torneremo nel mondo di Riddick ed esploreremo le origini del personaggio”

La sinossi del nuovo film

Nel nuovo film, Riddick: Furya, Riddick torna al suo pianeta natale. Secondo la sinossi del film, si tratta di un luogo che Riddick ricorda a malapena e che teme possa essere stato ridotto in macerie dai Necromonger. Quando però arriva sul posto trova altri furyani che stanno combattendo una guerra senza quartiere con un nuovo nemico. E scopre che alcuni furyani sono simili a lui in modi che non avrebbe mai potuto immaginare.

Su Netflix da marzo l’intera trilogia di Riddick

In attesa del quarto film della saga sul criminale spaziale, quindi, possiamo rivedere su Netflix l’intera trilogia di Riddick, dal 16 marzo 2023!