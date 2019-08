Titolo originale: El Camino: A Breaking Bad Movie

Regia: Vince Gilligan

Cast: Aaron Paul, Charles Baker

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Netflix

Data di uscita: 11 ottobre 2019

"El Camino: Il Film di Breaking Bad" è un film scritto e diretto da Vince Gilligan, anche creatore dell'omonima serie tv "Breaking Bad" diventata oramai un cult. Il film riprende la storia dopo i fatti raccontati nel finale della serie: non sono ancora trapelati dettagli e particolari della trama, ma è stato anticipato che il protagonista è un uomo in fuga che sta cercando la libertà.

El Camino: Il Film di Breaking Bad a ottobre su Netflix

Le prime voci di un film sequel della nota serie tv "Breaking Bad" sono iniziate a emergere lo scorso anno, ma il progetto in sé era ancora di natura segreta, e con lo spin-off della serie "Better Call Saul" ancora in produzione, non era possibile fare chiarezza sulla fuga di notizie.

Finalmente la conferma ufficiale arriva a febbraio 2019, quando il film di "Breaking Bad" dal titolo "El Camino: Il Film di Breaking Bad" è stato confermato, anche se molti dei principali attori del cast dello show avevano già fatto trapelare molte voci.

L'attore Bob Odenkirk, protagonista del famoso spin-off, ha recentemente affermato che l'intero film è stato girato in totale segretezza e, a conferma di questa storia, Netflix ha rivelato il primo teaser di "El Camino: Il Film di Breaking Bad".

Questo breve trailer vede il ritorno di Charles Baker come Skinny Pete, un vecchio commerciante associato di Jesse Pinkman (interpretato ancora da Aaron Paul, vincitore per tre anni del Premio Emmy Award come Migliore attore non protagonista in una serie drammatica per "Breaking Bad"). Interrogato della polizia, Pete si rifiuta di collaborare con i federali rivelandogli il luogo in cui si trova Jesse, affermando di non averne idea.

Così, con il meth-lab bus protagonista di tutte le News televisive e Jesse in fuga, Netflix ha lanciato la notizia dell'uscita di "El Camino" per Ottobre 2019.

Sotto suggerimento di Aaron Paul, ricordiamo, quindi, di andare a sbirciare prima dell'uscita del film, il filmato di "Breaking Bad" che lo stesso attore ha ricondiviso con il pubblico, per arrivare preparati a quello che accadrà a ottobre in "El Camino: Il Film di Breaking Bad". La scena emotiva proviene da "One Minute", "Il Settimo Episodio della Terza Stagione della serie, in cui Jesse Pinkman scuote Walter White (Bryan Cranston) per avergli distrutto la vita. L'episodio è stato scritto da Thomas Schnauz e diretto da Michelle MacLaren, che ha ottenuto, tra le tante, la Nomination agli Emmy per la "Miglior Regia in una serie drammatica" per questo episodio, nel 2010.