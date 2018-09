Edward John David Redmayne, noto al grande pubblico come Eddie Redmayne (Londra, 6 gennaio 1982) è un attore e modello britannico.

Eddie Redmayne, una carriera in ascesa

(Londra, 6 gennaio 1982)

Nato e cresciuto a Londra, Eddie Redmayne è il figlio di Richard Charles Tunstall Redmayne, uomo d'affari e di Patricia Burke, a capo di un'attività di servizi di trasferimento.

Redmayne ha origini inglesi, irlandesi, scozzesi e gallesi ed è l'unico membro della sua famiglia ad aver intrapreso una carriera nella recitazione. Redmayne ha lavorato come modello durante la sua adolescenza prestando il volto alla firma Burberry nel 2008 accanto ad Alex Pettyfer e di nuovo nel 2012 insieme a Cara Delevingne.

Ha studiato presso l'Eton College prima di frequentare il Trinity College di Cambridge, dove ha seguito i corsi di storia dell'arte. Incoraggiato dai suoi genitori, Redmayne ha preso lezioni di recitazione sin dalla giovane età. La sua prima apparizione teatrale è stata nella produzione di Sam Mendes di "Oliver!", nel West End di Londra. Vince, nel 2010, un Tony Award e un Olivier Award per il suo ruolo nello spettacolo teatrale Red.

Il suo esordio cinematografico risale al 2006 con il film "Symbiosis - Uniti per la morte". Ha ottenuto il riconoscimento con i suoi ruoli in "The Good Shepherd", "Savage Grace", "Elizabeth: The Golden Age", "Marilyn" e "Les Misérables".

Eddie Redmayne ha sposato la pubblicitaria Hannah Bagshawe il 15 dicembre 2014. I due hanno una figlia, Iris Mary Redmayne, nata il 15 giugno 2016; il 10 marzo del 2018 nasce il secondo figlio della coppia: Luke Richard Redmayne.

La coppia Redmayne-Bagshawe è riservatissima: non hanno account social e raramente l'attore inglese parla della sua famiglia durante le interviste.

Eddie Redmayne: attore poliedrico capace di interpretare ruoli diversi e impegnativi

L'attore inglese ha interpretato il fisico, cosmologo e astrofisico Stephen Hawking nella pellicola "La Teoria del Tutto" diretta da James Marsh, aggiudicandosi il Premio Oscar al Miglior Attore nel 2015, in compagnia di Felicity Jones nel ruolo di Jane Wilde Hawking.

Eddie Redmayne ammette che la prospettiva di interpretare Hawking e di portare la sua lotta con una rara forma di SLA - una malattia dei motoneuroni - in vita sul grande schermo lo ha terrorizzato al punto da non aver chiuso occhio prima di iniziare le riprese.

L'attore inglese ha inoltre interprato Lili Elbe, la prima persona nella storia a sottoporsi a un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale e a essere identificata come transessuale.

Il ruolo ha richiesto l'affronto diretto di ardue sfide fisiche al giovane attore inglese: dall'estrema perdita di peso insieme alle scene di nudo integrale e frontale. Redmayne rivela di aver parlato con la moglie Hannah Bagshawe e sua madre della femminilità. Ha osservato, ha parlato con molte donne trans riguardo al loro processo.