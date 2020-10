Titolo originale: Duex

Regista: Filippo Meneghetti

Genere: Commedia

Durata: 95 minuti

Produzione: Francia, Lussemburgo 2019

Distribuzione: Teodora Film

Data uscita in Italia: 5 novembre 2020

"Due",è una commedia di Filippo Meneghetti con Barbara Sukowa e Martine Chevallier, distribuito da Teodora Film.



Due: la trama

La commedia,"Due", ha un inizio lento e canonico nonostante il tema particolare che va ad affrontare.

E' tutto raccontato dal punto di vista di Madeleine, donna debole e fragile.

Madeleine, viene rappresentata come una madre piena di sensi di colpa, incapace di lasciarsi andare e di lasciare andare una vita familiare che di lei, pur non volendolo ammettere, non ha più bisogno.

Il film è incentrato sul punto di vista di Madeleine e infatti la personalità di Nina viene messa in secondo piano.

Il thriller dei sentimenti "Due" racconta di donne mature, Nina e Madeleine, che si amano ormai in segreto da decenni.

Tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa, vivendo entrambe all’ultimo piano dello stesso palazzo.

Ma quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento improvviso, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità.

L'amore fra le due donne è messo così alla prova.

A ribaltare tutta la storia è l'incidente messo in campo da Filippo Meneghetti, trasformando così un semplice romanzo d'amore in un thriller di sentimenti in cui è impossibile prevedere cosà accadrà, letteralmente, fino all'ultimo respiro delle protagoniste.

Tenendo insieme sentimento e ironia, dramma e suspense, "Due" sa raccontare la forza inarrestabile dell’amore in modo mai scontato e con un’empatia che affascina e commuove.

Il thriller di sentimenti, Due: il cast

Le protagoniste del film,Nina e Madeleine, sono interpretate da due attrici leggendarie del calibro di Barbara Sukowa e Martine Chevallier.

Il cast è completato da Léa Drucker, Jérôme Varanfrain, Muriel Bénazéraf, Augustin Reynes, Hervé Sogne, Stéphane Robles, Eugénie Anselin, Véronique Fauconnet, Aude-Laurence Clermont Biver, Denis Jousselin, Alice Lagarde e Paloma Dumaine.

"Due" ha partecipato e riscosso molto successo ai festival di Toronto, Rotterdam e Londra.