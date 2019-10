Regia: Melora Walters

Cast: Melora Walters, Gil Bellows, Mira Sorvino, Jay Mohr, Steven Swadling, Sergio Rizzuto, Joanna Going, Christopher Backus, Sarah Butler, Jim O'Heir

Genere: Drammanico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"Drowning" è un film drammatico incentrato sulla guerra scritto, diretto ed interpretato dalla poliedrica Melora Walters e con Mira Sorvino, Gil Bellows, Dominique Dauwe e Jay Mohr all'interno del cast.

Drowning: il dramma di una madre

"Drowning" narra la vicenda tormentata di una madre che è obbligata, senza poter fare nulla per impedirlo, a vivere il dramma della grande paura e della sofferenza continua quando suo figlio in giovane età, contrariamente alle preoccupazioni e agli ammonimenti genitoriali, decide comunque di arruolarsi nell'esercito americano e andare a combattere in prima linea nel pericoloso Iraq.

Col passare del tempo la situazione del giovane soldato si complica ben oltre le iniziali previsioni e il terrore della madre diventa concreto e terrificante quando il ragazzo viene mandato a Mosul per la battaglia decisiva e l'incubo si trasforma in realtà.

Drowning: cast e produzione

Melora Walters, nata in Arabia Saudita da genitori statunitensi, è diventata nota al grande pubblico con la sua interpretazione di Gloria ne "L'attimo fuggente" (1989), per poi passare al ruolo della figlia nevrotica in "Magnolia" (2000) e stupire con la scena di sesso in "Cold Mountain" (2003). Un altro film da lei interpretato è "Venom" di Ruben Fleischer nel 2018, mentre "Drowning" rappresenta il suo debutto alla regia.

Nel cast troviamo il premio Oscar Mira Sorvino ("The Islands", 2018), comparsa soprattutto in film indipendenti a basso budget che l'hanno allontanata dalla ribalta momentaneamente, e due famosi vincitori degli Emmy Awards, Gil Bellows ("Dead Draw - Nessun Vincitore", 2016) e Jay Mohr ("All About Nina", 2018).

La pellicola è prodotta da Sergio Rizzuto per la Potato Eater Production.