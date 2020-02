Titolo originale: Le Daim

Regia: Quentin Dupieux

Cast: Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy, Pierre Gommé, Laurent Nicolas, Coralie Russier, Stéphane Jobert, Marie Bunel, Panayotis Pascot

Genere: Commedia, colore

Durata: 77 minuti

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 12 marzo 2020

“Doppia pelle” è una black comedy tutta improntata al surreale, diretta dal francese Quentin Dupieux. La pellicola ha aperto la 51esima Quinzaine des Réalisateurs del 72° Festival di Cannes ed è stata presentata con successo all Toronto International Film Festival.

Doppia pelle: l’ossessione per un oggetto

La trama di questo film viene messa in moto quando Georges, il protagonista, si ritrova a compiere l’impensabile. L’uomo infatti guida per tutta la giornata fino a una località sperduta della Francia solo per poter investire tutto il denaro che ha sul suo conto nell’acquisto di una giacca.

Questa giacca ha per lui un qualcosa di speciale: è fatta interamente di pelle di daino e, secondo Georges, il suo fascino vintage e le sue frange sono in grado di regalargli un aspetto tutto nuovo, una nuova pelle in cui immedesimarsi. L’uomo, spinto nella sua follia anche da un’amica cameriera appassionata di cinema e montaggio, decide per questo motivo di realizzare una pellicola per celebrare la bellezza della sua giacca.

Se all’inizio questa spirale folle sembra quasi innocua, per quanto deliranti siano le intenzioni di Georges, presto la piega più oscura e istintuale di “Doppia pelle” inizia a farsi prepotentemente largo, mentre il suo protagonista si trasforma in un violento e paranoico animale egli stesso, ossessionato dalle giacche “avversarie”, che deve distruggere.

Cast e produzione

Il poliedrico cineasta Quentin Dupieux, conosciuto anche col nome d’arte da compositore di Mr. Oizo nei circoli della musica elettronica, è particolarmente rinomato per il suo approccio dissacrante al genere della commedia. Tra le sue opere principali spiccano il film di impianto investigativo “Au poste!” (2018) e il puù metatestuale “Réalité” (2014).

Jean Dujardin, nel ruolo di protagonista in “Doppia pelle”, è un attore molto apprezzato dalla critica internazionale. Tra le sue interpretazioni spiccano quelle in “L'ufficiale e la spia” (2019) e “Il ritorno dell’eroe” (2018). Adèle Haenel, che interpreta l’amica, è famosa per il suo operato in “Ritratto della giovane in fiamme” (2019) e “One Nation, One King” (2018).