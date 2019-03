Regia: Brian De Palma

Cast: Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce, Eriq Ebouaney, Younes Bachir, Mohammed Azaay, Paprika Steen, Nicolas Bro, Jacob Lohmann, Thomas W. Gabrielsson, Jon Lange

Genere: Thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: Danimarca, Francia, Spagna, Belgio, 2018

Distribuizione: Eagle Pictures

Data di uscita: 20 giugno 2019

"Domino" è una coproduzione tra Danimarca, Belgio, Spagna, Olanda e Italia e segna un passo importante soprattutto per l'Italia che, grazie alla collaborazione tra la Recalcati Multimedia e la Fondazione Sardegna Film Commission, ha concesso al regista Brian De Palma di girare l'ultima settimana di riprese in Sardegna.

Domino: spionaggio hitchcockiano

Christian, un poliziotto di Copenaghen dell'unità Crimini Speciali, cerca giustizia dopo il brutale omicidio del suo partner da parte di un misterioso uomo di nome Imran. In un mondo in cui regnano il terrore e i sospetti, Christian cerca l'appoggio della sua collega di reparto Alex, nonché amante del compagno compianto, dando così inizio a una missione internazionale per scovare l'assassino.

Involontariamente si troveranno coinvolti in una rete di complotti transnazionali, in cui scopriranno che la CIA sta utilizzando Imran come infiltrato per sconfiggere una cellula dell'ISIS e incastrarne i membri risiedenti che stanno progettando attentati in Europa. Così il loro viaggio alla ricerca della vendetta si trasformerà in una corsa contro il tempo per salvare le loro stesse vite.

Nel cast di "Domino" spiccano Nikolaj Coster-Waldau e Carice van Houten, entrambi resi celebri dalla nota serie tv della HBO "Il Trono di Spade" del 2011, e che nel 2018 li ha impegnati anche nella realizzazione dell'ultima stagione.

Brian De Palma è considerato uno dei registi più innovativi del cinema statunitense degli anni Settanta, autore di celebri pellicole dal diverso genere cinematografico, dall'horror al thriller, dal gangster movie alla fantascienza: tra le sue opere ritenute oramai classiche spiccano "Carrie - Lo sguardo di Satana" del 1976, "Scarface" del 1983, "Omicidio a luci rosse" del 1984 ,"Gli Intoccabili" del 1987 e "Mission: Impossible" del 1996.