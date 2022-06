Regia: Michael B. Jordan

Cast: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Jonathan Majors, Selenis Leyva, Spence Moore II, Michelle Davidson

Genere: Drammatico

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita 23 novembre 2022

"Creed III" è un film diretto e interpretato da Michael B. Jordan, terzo lavoro della saga spin-off di Rocky. Jordan torna a vestire nuovamente i panni di Adonis "Donnie" Johnson, dopo "Creed - Nato per combattere" e "Creed II" (distribuiti in Italia da Warner Bros. Italia). I primi due capitoli hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro (2016) e più di 7 milioni (2019).

"Creed III", prodotto da MGM, è distribuito da Eagle Pictures in Italia dal 23 novembre 2022, stessa data dell'uscita americana.

Creed III: la trama

Protagonista della storia è ancora una volta Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio dell'indimenticabile Apollo, prima avversario e poi grande amico di Rocky Balboa, morto dopo aver combattuto con Ivan Drago. Adonis, aka Donnie, è anche lui un pugile, che, allenato da Rocky, ha combattuto contro Viktor, figlio di Ivan, per vendicare il padre.

In questo nuovo capitolo, Donnie dovrà destreggiarsi tra la vita privata, nella quale è presente la bella Bianca (Tessa Thompson) e il suo lavoro di pugile senza l'ausilio del suo allenatore.

Tra azione a dramma, la boxe è ancora una volta al centro della narrazione. Jordan cerca di raccontarla con intimità, mostrandone le infinite sfumature.

Cast e produzione

Nel cast, oltre a Michael B. Jordan, figurano Tessa Thompson ("Creed – Nato per combattere" e "Creed II", "Avengers: Endgame", "Passing"), Jonathan Majors ("When We Rise", "Hostiles", "The Harder They Fall"), Selenis Leyva ("Orange Is the New Black", "Spider-Man: Homecoming"), Phylicia Rashad ("tick, tick... Boom!", "Creed – Nato per combattere" e "Creed II").

Sylvester Stallone (che grazie al primo capitolo della saga conquistò la nomination agli Oscar nella categoria Miglior attore non protagonista) non è presente nei panni di Rocky Balboa (allenatore di Adonis), ma è coinvolto nella produzione del film.