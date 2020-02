Regia: Nisha Ganatra

Cast: Dakota Johnson, June Diane Raphael, Ice Cube, Tracee Ellis Ross, Zoe Chao, Kelvin Harrison Jr., Cailan Robinson, David A. Garcia, Alexandra Vassell, Vanessa Rose Talamantes

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 4 giugno 2020

Nisha Ganatra torna alla ribalta dopo l'esperienza di “Late Night” con una commedia hollywoodiana in cui amore, sentimenti e musica si fondono in un vortice inarrestabile.

Covers: ambizione e sentimento

Nell’esuberante e invitante metropoli di Los Angeles, un’aspirante produttrice (Dakota Johnson) si prepara alla dura ma necessaria scalata verso la carriera musicale da lei tanto desiderata, cominciando come assistente di un acclamato cantante.

Destreggiandosi nella frenesia dell’ambiente altamente esigente quanto ostile e pieno di ostacoli a prima vista insormontabili, la ragazza dovrà, nel mentre, trovare la strada per la realizzazione i suoi sogni senza perdersi di vista nella frenesia del suo nuovo lavoro.

Regia rosa: verso MTV e oltre

Dopo aver diretto parte degli episodi della serie “The Real World”, la cineasta Nisha Ganatra riscuote successo per il rivoluzionario “Chutney Popcorn”, vincendo premi in USA al San Fracisco International Lesbian & Gay Festival e al L.A. Outfest. Viene acclamata anche in Europa al Paris Lesbian Film Festival.

La regista canadese, inoltre, notando le discrepanze senza meriti a favore degli uomini nel mondo del cinema, si attiva a incrementare il numero di donne nel suo team, diventando un’altro emblema esistente di femminismo odierno.

Per interpretare l'ambiziosa protagonista del suo film, ha scelto un astro nascente della scena cinematografica americana. Dakota Johnson è stata lanciata verso il successo dalla chiacchierata serie iniziata con "Cinquanta sfumature di grigio", ma si è presto imposta nel panorama hollywoodiano grazie anche alle sue interpretazioni in pellicole come il thriller "7 sconosciuti a El Royale" (2018) e l'acclamato remake horror "Suspiria" (2018).