Titolo originale: I Still Believe

Regia: Andrew Erwin, Jon Erwin

Cast: K.J. Apa, Abigail Cowen, Nathan Parsons, Britt Robertson, Gary Sinise, Melissa Roxburgh, Shania Twain

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 19 marzo 2020

"Cosa mi lasci di te" è la vera storia del cantautore Jeremy Thomas Camp, star della musica cristiana, e della sua intensa esperienza d'amore, sconfitta e rivalsa personale, capace di provare come la speranza possa essere un elemento essenziale nella vita.

Cosa mi lasci di te: racconto di perdita e riconquista

Cosa mi lasci di te è basato sulla vita del giovane cantautore Jeremy Camp e del suo forte sentimento per la moglie Melissa, sposata nel 2000 pur sapendo che, a causa di una grave malattia, avrebbe perso la vita in breve tempo.

Il film racconta la tragedia della perdita di una persona cara e la ritrovata speranza di una nuova vita. Come una calda coperta che riscalda il cuore, sarà l’incontro con Adrienne che lo spingerà a tornare ad amare.

Cast & Crew

Il protagonista K. J. Apa (Auckland, 17 giugno 1997) è un attore e musicista neozelandese, noto principalmente per il ruolo di Archie Andrews nella serie tv drammatica "Riverdale". Come chitarrista, all'età di 14 anni pubblica il suo primo album "The Third Room", attraverso l'etichetta discografica Big Planet.

K.J., inoltre, ha anche recitato nei panni di Kane Jenkins nella soap opera "Shortland Street" e nei panni dell'adolescente Ethan Montgomery nel film drammatico "Qua la zampa!".

Abigail Cowen nasce il 18 marzo del 1998 a Geneva, in Florida e, fin da una giovanissima età, capisce che la sua passione è la recitazione.

Prima di farsi conoscere all’interno della piattaforma Netflix con serie come "Le Terrificanti Avventure di Sabrina" e il casting nel live-action delle "Winx", Abigail Cowen ha partecipato ad altri titoli conosciuti nel panorama televisivo. A partire dalla versione americana di "Braccialetti Rossi", "Red Band Society", dove nel 2014 ha interpretato Brooklyn. Poco dopo appare in due episodi di "Stranger Things", dove entra in scena nei panni di Vicki nella seconda stagione.

La partecipazione a prodotti televisivi così seguiti favorisce una crescita veloce e continua per la carriera di Cowen, che nel 2017 entra a far parte del cast di "Wisdom of The Crowd". Dopo aver portato in scena Mia Tanner nella serie, appare in un famoso show di ABC, "The Fosters", serie televisiva che conta nel cast nomi come Noah Centineo e di cui è in corso lo spin-off, "Good Trouble".