Trama

Trailer Regia: Igor Biddau

Cast: Francesco Malcom, Marina Kazankova, Rossella Brescia, Tim Daish, Benito Urgu, Gaetano Gennai, Alessandro Bianchi, Maria Celeste Sellitto, Gianluca Impastato

Genere: Drammatico, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Babbudoiu Corporation

Data di uscita: 14 novembre 2019 “Come se non ci fosse un domani” è un film comico indipendente a episodi diretto da Igor Biddau e scritto da Nicola Alvau, Michele Manca e Stefano Manca; é prodotto dalla Babbudoiu Corporation in associazione con Firenze Produzioni Cinematografiche e Pilot Kino, con il sostegno di Banco di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission e Sardex. Come se non ci fosse un domani: una commedia a episodi su una realtà contemporanea “Come se non ci fosse un domani” è un film che descrive uno spaccato contemporaneo della vita in Sardegna in chiave comica, la cui storia viene narrata dal punto di vista privilegiato di un’isola del Mediterraneo, che risulta centro del mondo durante i mesi estivi e periferia d’Europa per il resto dell’anno.

I protagonisti dei vari episodi, spinti dalla mancanza di prospettive lavorative, affettive ed esistenziali saranno costretti a mettersi in gioco totalmente per cercare disperatamente di trovare un posto nella società; ciò li porterà a confrontarsi con situazioni sempre nuove e paradossali: tragiche per loro che le vivono, ma ridicole per quelli che le osservano. Il tutto in un crescendo di difficoltà che porterà all’inevitabile fallimento. Nel cast troviamo: il duo comico sassarese “Pino e gli anticorpi” composto dai fratelli Michele e Stefano Manca (programma tv “Colorado Café” dal 2005 al 2009 e “Colorado” del 2011, 2014 e 2015), Massimiliano Medda (“Bianco di Babbudoiu del 2016 di Igor Biddau e “Tutto torna” del 2008

Enrico Pitzianti), Francesca “Chicca” Zara, Francesco Malcom, Marina Kazankova (“Point Break” del 2015 di Ericson Core), Rossella Brescia, Tim Daish, Benito Urgu, Gaetano Gennai, Alessandro Bianchi, Maria Celeste Sellitto e Gianluca Impastato.