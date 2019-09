Regia: Rosario Neri, Vito Colomba

Cast: Maurizio Bologna, Alessandro Spada, Gioacchino Poma, Francesco Capizzi, Roberta Tranchina

Genere: Western, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Ahora! Film

Data di uscita: 5 dicembre 2019

“Colomba Legend”, il nuovo film di Rosario Neri e Vito Colomba, riprende le lontane vicende del western di Vito Colomba “Quattro carogne a Malopasso” (1989) in un sequel distante 20 anni dal primo capitolo della saga.

Colomba Legend: l’enigma delle apparenze

Le vicende all’interno di “Colomba Legend” seguono Nelson e Parker, i figli degli omonimi personaggi fulcro di “Quattro carogne a Malopasso”, 20 anni dopo la morte dei loro padri.

Nella pellicola del 1989 Nelson, tornato al proprio paese natio Malopasso, scopre che i propri genitori sono stati uccisi e che l’unico indizio sulla scena del crimine è un ferro di cavallo con una P incisa sul metallo. Il film non è interessato a rendere il processo investigativo particolarmente centrale alla trama e Nelson scopre l’identità dell’assassino, il temibile bandito John Parker, quasi immediatamente. Del resto chi altri potrebbe aver commesso un’azione così orribile se non il potente malavitoso che spadroneggia per tutta l’area, terrorizzando la popolazione con il proprio potere e la propria crudeltà?

Rosario Neri sfoggia un approccio diverso in “Colomba Legend”. Bill Nelson Jr. è immediatamente portato a sospettare dei quattro figli di Parker, abbandonati alla nascita davanti a un convento di frati, ma rimane il dubbio se le sue supposizioni abbiano un fondo di verità o se siano invece derivate solamente dai suoi personali pregiudizi.

Colomba legend: cast e produzione

Vito Colomba, già regista di “Quattro carogne a Malopasso”, torna a cimentarsi nel ruolo di regista dopo una pausa durata decadi. Colomba infatti non ha girato altri film dal 1989.

Per Rosario Neri invece “Colomba Legend” rappresenta una deviazione dai propri temi più amati, ovvero la Sicilia e tutte le sue sfaccettature. Tra le pellicole a cui ha lavorato Neri infatti spiccano “Erba Celeste” (2016), storia di un tranquillo gruppo di persone che vivono insieme nell’entroterra siciliano; “La voce negli occhi” (2017), film che denuncia la mala sanità di Catania e Messina e “Nato a Xibet” (2019), un malinconico sguardo al passato che esplora lo spopolamento e la perdità di identità.

“Colomba Legend” è distribuito dalla Ahora! Film.