Chi è Simonetta Columbu? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Che Dio ci aiuti”

Chi è Simonetta Columbu

Nome: Simonetta

Simonetta Cognome : Columbu

: Columbu Età: 29

29 Data di nascita: 28 agosto 1998

28 agosto 1998 Luogo di nascita: Cagliari

Cagliari Segno Zodiacale: Vergine

Vergine Professione : Attrice

: Attrice Altezza: 163 cm

163 cm Peso: Non disponibile

Non disponibile Colore occhi : castani

: castani Colore capelli : castani

: castani Profilo Instagram Ufficiale: simonettacolumbu

Biografia

Simonetta Columbu è una giovane attrice italiana nata a Cagliari il 28 agosto 1993. La 29enne è cresciuta in una famiglia di artisti in quanto suo padre Giuseppe Columbu è un famoso regista sardo e autore di Arcipelaghi e di Su Re. Spronata dalla famiglia a celebrare i valori della cultura e dell’arte, sin da piccola ha nutrito una grande passione per la recitazione e questo l’ha condotta al suo esordio nel mondo del cinema.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Simonetta Columbu non abbiamo a disposizione molte informazioni. In ogni modo, sembra che l’attrice sia molto attiva sul sui social. Infatti, con un profilo che conta 103 mila followers, condivide la sua quotidianità con tutti i suoi fan attraverso meravigliosi scatti. In occasione di un’intervista, Simonetta si è definita come una ragazza che:

Ha sempre mantenuto integra la sua personalità: allegra, positiva e crede fermamente nei valori della bontà e delle passioni. È ben predisposta nei confronti della vita

Carriera

Dopo essersi spostata a Londra per frequentare un corso intensivo di inglese presso la Callan School, l’attrice si è trasferita in modo definitivo a Roma. Qui inizia la sua carriera da attrice. Per tre anni ha studiato presso il Duse International affinché si preparasse per i provini. Tuttavia, dopo essere stata rifiutata molto volte, finalmente giunge la svolta nel 2017. Infatti, approda in Io Sono Tempesta interpretando Radiosa. Nello stesso anno ha lavorato in un film di suo padre Surbiles. L’esordio in televisione avviene nel 2019 quando entra fa parte del cast di Che Dio Ci Aiuti cimentandosi nei panni di Ginevra.

Cinema

Mollo tutto e apro un chiringuito regia di P. Belfiore D. Bonacine F. Marisio A. Mazzarrella D. Rossi, ruolo Melissa (2021)

Io sono tempesta, regia di D. Luchetti (2017)

Surbiles, (Docufilm), regia di G. Columbu (2017)

Maria per Roma (lungometraggio), regia di K. Di Porto (2016)

S’istentu (cortometraggio), regia di N. Contini, ruolo Protagonista (2016)

L’autobus (cortometraggio), regia di G. Columbu, ruolo Protagonista (2015)

Disco volante (cortometraggio), regia di M. Incollu, ruolo Protagonista (2015)

Su re (lungometraggio), regia di G. Columbu (Premio della critica 2013)

Serie Tv

Che Dio Ci Aiuto, regia di F. Vicario, ruolo Ginevra Alberti protagonista (2020)

Curiosità

