Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni del 2 marzo: cosa succederà negli episodi 15 e 16

Che Dio ci aiuti è senza ombra di dubbio una delle fiction italiane più amate di sempre. Si tratta di una produzione Lux Vide realizzata in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei e che ha alla regia Francesco Vicario e Isabella Leoni. Giovedì 2 marzo 2023 andrà in onda l’ottava puntata dell’amata serie: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il primo episodio dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti è intitolato ‘La donna senza sonno’. Suor Teresa (interpretata da Fiorenzi Pieri) si mostra molto determinata nel trovare una famiglia per Elia. Con il passare dei giorni sente la necessità di parlare con il bambino in merito al fatto che presto dovrà lasciare il convento.

Rivelare la verità ad Elia, però, si presenta come un atto estremamente difficile. Nel frattempo, il bambino troverà grande conforto nella braccia di Sara (interpretata da Federica Pagliaroli). Per quanto riguarda Cate (interpretata da Ileana D’Ambra), invece, c’è da dire che la ragazza si mostra su di giri per un invito di Giuseppe. Peccato però che la serata non va come previsto.

Ludovica (interpretata da Emma Valenti) cerca di ignorare i tentativi di un possibile riavvicinamento da parte di Ettore (interpretato da Filippo De Carli). La ragazza è molto presa nel dimostrare l’innocenza della madre. Per quanto riguarda Emiliano (interpretato da Pierpaolo Spollon), invece, c’è da dire che il medico sarà alle prese con una paziente che soffre del disturbo d’insonnia.

Il secondo episodio dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 7 è intitolato ‘Non era destino’. Anche qui ritroviamo Suor Teresa che si dà da fare per cercare una famiglia ad Elia. A lungo andare, però, la donna, rendendosi conto dello stretto legame che ha con il bambino, comprende che è sempre più difficile lasciarlo andare.

Nel frattempo Sara è in preda alla gelosia quando scopre che Emiliano inizia a frequentare Corinna e per questo decide di elaborare un piano. Nel frattempo in convento è arrivato Enrico. Si tratta di un ex pugile mandato in convento dal Vescovo e sul quale Azzurra ha alcuni dubbi, dal momento che sospetta che nasconda un segreto.