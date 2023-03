Rachel Zegler ha ammesso di essere terrorizzata all’idea del live action di Biancaneve

Rachel Zegler, la stella emergente di Hollywood, ha recentemente rivelato di essere stata terrorizzata all’idea di partecipare al live action di “Biancaneve”. L’attrice ha condiviso i suoi timori e le sue preoccupazioni riguardo al progetto, raccontando il motivo per cui ha accettato con timore la sfida. Inoltre, diamo uno sguardo allo stato della produzione e alla prevista data di uscita del film.

Zegler si è fatta conoscere nel 2021 con il suo debutto nel ruolo di Maria nella nuova versione di “West Side Story” diretta da Steven Spielberg. La sua performance è stata molto apprezzata dalla critica e le ha permesso di vincere numerosi premi, consolidando la sua fama come attrice di talento. Successivamente, ha partecipato al film “Shazam! Fury of the Gods” e alla serie televisiva “The Lost City of Z”, continuando a dimostrare il suo talento e la sua versatilità.

Nonostante questi successi, Zegler ha confessato di aver provato una grande paura nel mettersi nei panni della celebre principessa Disney, Biancaneve. In un’intervista, l’attrice ha spiegato che la sua trepidazione derivava dalla responsabilità di interpretare un personaggio così iconico. Essendo uno dei primi film di animazione della Disney e una delle storie più amate di sempre, “Biancaneve” ha un posto speciale nel cuore di molti fan.

Zegler ha anche espresso preoccupazione per le aspettative del pubblico e l’impatto che la sua interpretazione potrebbe avere sulla percezione del personaggio. Sa benissimo che ogni dettaglio della sua performance sarà scrutato e analizzato, il che aggiunge ulteriore pressione al suo ruolo.

Tuttavia, l’attrice ha deciso di affrontare la sfida e di dare il meglio di sé, sostenendo di aver trovato ispirazione e sostegno nella squadra di produzione e nei suoi colleghi attori. È fiduciosa che, nonostante le sue paure, riuscirà a portare in vita una versione di Biancaneve che sarà amata e apprezzata dal pubblico.

La produzione del live action di “Biancaneve” è attualmente in corso, con Marc Webb alla regia e la sceneggiatura scritta da Erin Cressida Wilson. Il cast è completato da talenti come Gal Gadot, che interpreterà la perfida strega, e Andrew Burnap, che darà vita al Principe Azzurro. La Disney ha fissato la data di uscita del film per il 2023, con l’obiettivo di incantare e affascinare una nuova generazione di spettatori.

Conclusioni

Rachel Zegler ha affrontato con coraggio e determinazione la sfida di interpretare Biancaneve nel prossimo live action Disney. Nonostante le sue paure iniziali, l’attrice è pronta a far rivivere l’iconica principessa sul grande schermo, offrendo al pubblico una performance emozionante e indimenticabile.