Chi è Luca Ward? Biografia, lavoro e curiosità sul grande artista

Luca Ward è senza ombra di dubbio uno degli attori più amati e apprezzati del nostro Paese e la sua voce è una delle più belle e affascinanti di sempre. L’attore può vantare una carriera fatta di incredibili successi, a partire dalla popolarità ricevuta per aver doppiato Russell Crowe in uno dei film più belli di sempre, Il Gladiatore. Conosciamolo meglio e scopriamo qualche curiosità sul suo conto: ecco tutto quello che c’è da sapere su Luca Ward.

Indice

Chi è Luca Ward

Nome : Luca

: Luca Cognome : Ward

: Ward Data di nascita : 31 Luglio 1965

: 31 Luglio 1965 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno zodiacale : Leone

: Leone Profilo Instagram ufficiale: @lucaward_real

Biografia

Luca Ward è nato a Roma il 31 luglio 1965 sotto il segno del Leone. Luca viene a contatto con il mondo della recitazione, del doppiaggio e dell’arte in generale sin da bambino. Suo nonno era infatti un doppiatore molto stimato, così come suo padre, Alessandro Ward. L’attore ha due fratelli, Monica e Andrea ed anche loro lavorano nel mondo del doppiaggio. Nel dettaglio, Monica Ward lavora nel mondo dei cartoni animati; Andrea, invece, ha prestato la sua voce alla prima edizione del Commissario Rex. Nonostante il suo sogno nel cassetto era quello di diventare un famoso pilota, Luca Ward viene presto a contatto con il mondo della recitazione del quale comincia ad appassionarsi sempre di più. Per questo motivo negli anni matura la sua decisione di fare di questa sua passione un vero e proprio lavoro.

La perdita del padre, avvenuta quando l’attore aveva solo 13 anni, rappresenta un grave lutto per la famiglia di Luca Ward il quale, durante il suo percorso scolastico, dimostra a tutti il suo grande talento nella recitazione grazie alla frequentazione di alcuni corsi di teatro.

Carriera da Attore e Doppiatore

La carriera di attore di Luca Ward inizia durante il suo percorso nelle scuole superiori. In questi anni, infatti, l’attore debutta come attore teatrale, partecipando a lavori che gli danno la possibilità di farsi conoscere e di dimostrare il suo grande talento. Inutile dire che il successo più grande di Luca Ward è legato al capolavoro Il Gladiatore. Nel 2000, infatti, l’attore presta la sua voce al grande Russell Crowe. Il debutto nel cinema, invece, risale al 1984, anno in cui Luca Ward recita nel film Chewingum, diretto da Biagio Proietti.

Negli anni Luca Ward ha la possibilità di lavorare anche nel piccolo schermo. Tra i tanti lavori a cui ha preso parte non possiamo non citare le soap opera Centovetrine e Un Posto al Sole, Elisa di Rivombrosa e Le Tre Rose di Eva. Ma Luca Ward è anche la voce narrante del documentario Ulisse- Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Luca Ward, e in particolar modo quella sentimentale, sappiamo che l’attore e doppiatore è stato sposato con la doppiatrice Claudia Razzi. Dal matrimonio è nata una figlia, Guendalina, la quale ha deciso di seguire le orme artistiche dei genitori. L’amore tra Luca Ward e Claudia Razzi è giunto al capolinea e l’attore, qualche anno dopo, ha incontrato e si è innamorato perdutamente di Giada Desideri, sposata in seconde nozze nel 2013 dopo alcuni anni di fidanzamento.

L’amore tra Luca Ward e Giada Desideri è stato coronato dalla nascita di due figli: Lupo, nato nel 2007 e Luna, nata nel 2009. Il profilo Instagram di Luca Ward può contare più di 300mila followers e qui l’attore e doppiatore condivide momenti legati non solo alla sfera professionale ma anche a quella privata.