Chi è Paolo Cevoli? Biografia, lavoro e curiosità sulla star di “LOL 3”

Paolo Cevoli è uno dei concorrenti della terza stagione di LOL. Oltre ad essere un grande comico e attore, l’uomo si definisce un imprenditore di successo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera, biografia e vita privata.

Indice

Chi è Paolo Cevoli

Nome: Paolo

Paolo Cognome : Cevoli

: Cevoli Età: 64

64 Data di nascita: 29 giugno 1958

29 giugno 1958 Luogo di nascita: Riccione

Riccione Segno Zodiacale: Cancro

Cancro Professione : attore, comico, cabarettista e consulente nella ristorazione

: attore, comico, cabarettista e consulente nella ristorazione Altezza: 160 cm

160 cm Peso: Non disponibile

Non disponibile Profilo Instagram Ufficiale: paolocevoli

Biografia

Paolo Cevoli è un celebre attore e comico nato a Riccione il 28 giugno 1958. Il 64enne cresce in una famiglia di imprenditori, pertanto sia suo padre che sua madre gestiscono un albergo nella città in cui vivono. Alla luce di questo, Paolo entra a far parte nel mondo della ristorazione e inizia lavorare sin da subito come collaboratore di suo padre. Dopo aver conseguito il diploma e la laurea in Giurisprudenza presso l’università di Bologna è il momento di aprire un locale tutto suo ed è proprio qui che incontra due comici grazie ai quali entra a far parte del cast di Zelig.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Paolo Cevoli sappiamo che è sposato con Elisabetta Garuffi. Quest’ultima è una stilista di moda e gestisce un atelier a Bologna “Tosca Spose”. I due si conoscono da quando sono adolescenti e sono convolati a nozze nel 1986. Dopo il matrimonio, hanno dato alla luce due figli: Giacomo e Davide. In occasione di un’intervista, il comico aveva dichiarato di aver scoperto un polipo durante una colonscopia. Alla luce di questo, si era sottoposto ad un intervento per la rimozione del polipo. Tuttavia, qualche anno fa ne è apparso un altro nell’intestino ma per fortuna è stato rimosso anche questo e da questo momento in poi non ha più avuto problemi di salute.

Carriera

La carriera di Paolo Cevoli inizia quando incontra due comici, Gino e Michele i quali lo invitano a partecipare a Zelig. In lui si nascondeva un grande talento come attore comico. Da questo momento in poi la sua vita cambia per sempre: Paolo raggiunge un vero e proprio successo nazionale quando entra a far parte del cast di Zelig in onda su Italia Uno. Tuttavia, la prima esperienza come comico avviene nel concorso la “Zanzara D’Oro” dove raggiunge la terza posizione. Tra il 1990 e il 1991 è ospite anche al programma di Maurizio Costanzo. Attualmente è legato al mondo della ristorazione, infatti, insieme a sua moglie, gestisce un locale, oltre a definirsi anche un imprenditore con hobby del cabaret.

Film e Spettacoli

2061 – Un anno eccezionale (2007)

Era troppo grosso (2010)

Soldato semplice (2015)

Roncofritto global show (2003-2004)

Motonave Cenerentola (2003-2004)

Ah che bel vivere! (2005-2006)

Disco Paradise ’77 (2009-2010)

La Penultima Cena (2010-2012)

Musica Maestro (2011)

Il sosia di Lui (2013-)

Perché non parli (2015-)

La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli (2017)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Cevoli (@paolocevoli)

Curiosità

Lo sapevi che Paolo Cevoli…

Ha lavorato come manager del Grand Hotel di Rimini.

Ha pubblicato alcuni libri ispirati a dei suoi sketch più famosi tra cui “Cent’anni di Roncofritto” e “Mare mosso brandiera rossa”.