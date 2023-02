Addio a Maurizio Costanzo: il giornalista è venuto a mancare all’età di 84 anni

È venuta alla luce la notizia della morte improvvisa di Maurizio Costanzo, giornalista televisivo di vecchia data che ha dato un’impronta personale e unica alla televisione italiana.

A dare la notizia della tristissima dipartita è stato il suo ufficio stampa, il quale ha comunicato al grande pubblico, nella giornata del 24 febbraio 2023, che il conduttore è purtroppo venuto a mancare. Non sono state per adesso rese note le cause che hanno portato ad un evento così improvviso, ma sappiamo che la morte è stata causata da un malore avuto nella sua abitazione a Roma. Si pensa, per il momento, ad un infarto.

Chi era Maurizio Costanzo

Nato a Roma nel 1938, Costanzo ha iniziato la sua carriera come giornalista e scrittore. Nel 1976 ha debuttato come regista televisivo e poco dopo è diventato uno dei conduttori più popolari della televisione italiana. Costanzo è stato una figura influente nell’industria televisiva italiana per oltre 40 anni, conducendo numerosi programmi di successo, tra cui “Maurizio Costanzo Show”, andato in onda per la prima volta il 14 settembre del 1982, e “Buona Domenica”, iniziato il 15 gennaio del 1985 e terminato nel 2008.

Oltre alla sua carriera in televisione, Costanzo è stato anche un autore di successo. Ha scritto diversi libri, tra cui “L’amore non ha regole” e “Storie di amori e tradimenti”. È stato anche un attivista per i diritti degli animali e ha lavorato con numerose organizzazioni animaliste.

La notizia della sua morte ha suscitato una grande tristezza in tutto il mondo dell’intrattenimento italiano. Molti colleghi e amici hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando Costanzo come una figura carismatica e amata.

Maurizio Costanzo lascia a casa una moglie, Maria De Filippi, conduttrice conosciuta ed apprezzata su tutto il territorio italiano, e tre figli, Gabriele, Saverio e Camilla Costanzo.